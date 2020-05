I consigli degli esperti con indici sulle montagne russe

Continua la volatilità. I consigli degli esperti per indici sulle montagne russe.

Cosa comprare a Piazza Affari

La possibilità di riposizionarsi short sulla Borsa italiana avrà senza dubbio influito sull’andamento delle quotazioni dei giorni scorsi. Oggi, invece, la forza è andata man mano scemando. Infatti nel pomeriggio, dopo una progressiva riduzione delle perdite il Ftse Mib, poco prima delle 16.30, ha ritrovato spirito e vivacità con un +0,7%. I consigli degli esperti su cosa comprare a Piazza Affari premiano alcuni grandi nomi. Ad esempio, da Banca Imi il rating buy è stato dato a titoli come Autogrill (target di 11,50 euro), Fca (9,40 euro), Fila (11 euro), Generali (14,70 euro) e Telecom Italia (0,62 euro). Quest’ultimo, però, attira l’attenzione anche di Mediobanca che lo valuta degno di un outperform (target fissato a 0,68 euro). Lo stesso rating viene dato, sempre da Mediobanca, anche ad Enel (8,60 euro) e Iren (2,80 euro).

Wall Street: i consigli degli esperti?

Dall’altra parte dell’oceano, invece, qualche minuto prime delle 16.30 (ora italiana) i maggiori indici a stelle e strisce erano decisamente in positivo ondeggianti tra l’1,7% dell’S&P 500 all’1,8% del Nasdaq passando per l’1,6% del Dow. In questo ambito i consigli degli esperti valutano bene Anheuser-Busch InBev SA / NV promossa a neutral dal precedente sottopeso dagli analisti di JPMorgan. Conferma per Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU) come titolo overweight, sia da KeyBanc Capital Markets (target a $ 145 da $ 135) sia da Nomura/Instinet come neutral (target a $ 123 da $ 120).

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro da citare, per oggi, ci sono i prezzi al consumo di aprile in Gran Bretagna ed Eurozona. nel primo caso si è visto un -0,7% (a/a) invece del previsto -0,4%. Nel secondo un 0,3% (a/a) invece di 0,5%. Per le scorte settimanali di petrolio statunitense si è sfiorato i -5mln contro previsioni che non andavano oltre 1,15 mln con una diminuzione molto più forte di quanto preventivato.