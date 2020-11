Negli ultimi anni la barba è tornata di moda, anche tra i giovani. Avere la barba a volte può creare dei problemi, specialmente quando è in fase di crescita, dando origine a dei fastidiosi pruriti.

Molte persone rinunciano a far crescere una folta barba perché non sopportano il costante prurito che subentra nelle prime due settimane.

La pelle del viso è molto delicata e spesso si irrita. Per eliminare questo fastidioso problema esistono dei metodi naturali molto efficaci.

Ecco i consigli da seguire per evitare il prurito della barba ed averla morbida e forte.

In genere, il prurito compare quando comincia la crescita dei primi peli sul viso.

Quando accade, non bisogna grattarsi, il prurito sparirà dopo qualche settimana.

Non è detto che tutti debbano avere questo problema, ci sono persone che hanno una pelle più sensibile e delicata e sono più soggetti a questo fenomeno.

Perché la barba prude

La rasatura e la secchezza sono le condizioni che generano il prurito. La ricrescita dei peli può provocare irritazione della pelle, mentre la secchezza eccessiva può essere dovuta al sole e all’umidità.

I primi segnali di una irritazione provengono dal mento screpolato e lungo il collo.

Elenchiamo i consigli da seguire per evitare il prurito della barba

Lavare regolarmente la barba

La barba incolta provoca l’arrossamento della cute ed a volte anche la forfora. Tutto ciò dipende dalla presenza di batteri e funghi della barba.

La barba trattiene lo sporco, i residui del cibo, la polvere.

Come pulirla

Bisogna pulirla quotidianamente ed idratarla. La pulizia deve essere eseguita con appositi shampoo, delicati, idratanti con funzione antimicrobica e antinfiammatoria.

Una volta lavata, la barba va asciugata bene, per evitare che ci possa essere un eccesso di umidità.

Eliminare il prurito con i metodi naturali

Tra i rimedi naturali abbiamo l’olio d’Argan, gli impacchi di olio di semi di lino, oppure l’applicazione di una goccia di Tree Tea Oil nel pettine della barba.

Questi olii oltre a idratare rendono la barba morbida e soffice.

Migliorare lo stile di vita

Se si vuole migliorare la qualità della propria barba, renderla più forte e evitare il prurito, occorre migliorare il proprio stile di vita. Evitare lo stress, bere molta acqua, smettere di fumare ed avere una corretta alimentazione.