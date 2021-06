D’estate si mettono via i vestiti pesanti e si tirano fuori quelli più leggeri. E per dare un tocco estivo alla casa è giusto fare il cambio anche dei tessuti della casa. Quindi bisogna dare un tocco estivo all’arredo partendo da lenzuola, cuscini, divano e tappeti. Insomma tutto quello che è tessuto. Ma quali sono i colori di tendenza per quest’estate 2021? Ora li scopriremo.

I colori da usare in casa per lenzuola e cuscini nell’interior design estivo

Ovviamente per rendere la casa estiva non bisogna cambiare l’arredo in sé, ma solo i vari tessuti. Sarebbe impensabile cambiare i vari mobili di casa solo perché è arrivata l’estate. Però ad esempio già cambiando solo le lenzuola del letto la nostra stanza avrà un tocco più estivo.

I colori di tendenza per questa estate 2021

D’estate si tendono a indossare colori vivaci o vestiti con stampe. E nessuno ci vieta di fare lo stesso per la nostra casa. Infatti la palette di quest’estate è più vitaminica che mai. I colori da usare in casa per lenzuola e cuscini nell’interior design estivo sono ad esempio il rosa, il giallo, blu vivo e il verde acido.

È sicuramente importante scegliere dei colori che vadano d’accordo con il resto della casa e trovare il giusto equilibrio. Quindi magari possiamo scegliere delle lenzuola giallo ocra e abbinarle con dei tappeti a contrasto. Stessa cosa possiamo fare con i cuscini del divano e scegliere dei tessuti colorati o addirittura con delle stampe. Anche il bagno può trasformarsi e acquisire un look estivo magari con dei tappeti a righe blu e bianche.

Insomma la casa può veramente trasformasi e adattarsi alla stagione in corso. Basterà solo giocare con le giuste tonalità e anche con i tessuti giusti, prediligendo quelli estivi a quelli invernali.

Approfondimento

Torna come tendenza estiva questo luminoso gioiello indossato anche dalle nonne.