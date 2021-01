La ricetta dei cioccolatini americani che spopolano sul web pronti in 20 minuti.

Parliamo dei Reese’s, i cioccolatini americani che spopolano sul web, una dolcissima tentazione per i più golosi. Mai sentiti nominare? Si tratta di coppette di cioccolato al latte farcite con il burro d’arachidi, in inglese peanut butter cups. Cioccolatini semplicissimi da preparare, ma da gestire con molta attenzione perché creano dipendenza, uno tira l’altro! Con pochissimi ingredienti e soli 20 minuti di preparazione si otterrà un dessert strepitoso e originale. Per la preparazione della ricetta serviranno un pentolino e una sac à poche, o basterà un cucchiaio per chi ha più dimestichezza tra i fornelli e affini.

Ingredienti

un vasetto di burro d’arachidi;

50g di burro;

una tazza di zucchero a velo setacciato;

250g di cioccolato al latte;

100 gr riso soffiato.

Preparazione

Miscelare in una ciotola il burro d’arachidi e lo zucchero fino a farli amalgamare del tutto. Il risultato deve essere un composto liscio ed uniforme. Con l’impasto ottenuto creare tre rotolini di circa 25 cm, avvolgerli nella carta da forno e riporli in frigo per circa trenta minuti.

Su di un tagliere tritare finemente il cioccolato, quindi metterlo in un pentolino e fonderlo a bagnomaria. Aggiungervi i 50 gr di burro e mescolare fino a che non si sarà amalgamato. A questo punto, preparare dei pirottini, della dimensione che si preferisce, e con la sac à poche o il cucchiaio versare in ciascuno un po’ di cioccolato fuso.

Trascorso il tempo necessario a far rassodare i rotolini di burro d’arachidi ritirarli dal frigo e posizionarli su di un tagliere. Farli a fettine non troppo sottili e posizionarli sul cioccolato all’interno dei pirottini. Aggiungere un pizzico di riso soffiato quindi ricoprire il tutto con altro cioccolato fuso.

Lasciarli quindi riposare in frigo per circa trenta minuti. Ed ecco qua, i cioccolatini americani che spopolano sul web pronti in 20 minuti, una golosità tutta da provare!

Se poi si preferisce qualcosa di ugualmente invitante e semplice ma più “nostrano”, si possono sperimentare le girandole alla nutella, i bimbi le adoreranno!