Se si sta seguendo una dieta dimagrante, o si sta cercando di perdere peso, un importante aiuto può essere dato dalla digitopressione.

La digitopressione, è un antica tecnica di massaggio che prevede la pressione delle dita sui punti del corpo che si afferma siano corrispondenti a ciascun organo. Questa tecnica, si è sviluppata nel XX secolo, da massaggiatori orientali, ed è molto diffusa in Giappone. Si tratta di un metodo affine a quello dell’agopuntura. Questa disciplina, parte dal presupposto secondo il quale, il nostro corpo sia attraversato da linee energetiche che mettono in collegamento tutti gli organi, anche la pelle. Al momento mancano studi sufficienti per stabilire la sua reale efficacia, ma ci sono le testimonianze di molte persone, che affermano di avere avuto grossi benefici, applicando questa tecnica.

Ecco i cinque punti da stimolare per dimagrire

Digitopressione ginocchio

Il primo punto consigliato e più usato in questa tecnica si trova sulla gamba e poco sotto al ginocchio verso l’esterno.

Tenendo premuto col dito questo punto per cinque minuti, si ottiene una riduzione del senso della fame, migliora la digestione e si riducono i dolori dovuti al ciclo mestruale.

Digitopressione piede

Questo punto si trova al di sopra del collo del piede, nella parte interna della caviglia subito dopo il malleolo. Tenerlo premuto con il pollice un minuto al giorno. Facendo questo si aiuterà il corpo a perdere liquidi in eccesso e perdere peso.

Digitopressione braccio

Circa tre dita sotto la piega del gomito, proprio sull’avambraccio. Massaggiare per migliorare il transito intestinale e per permettere al corpo di liberarsi dell’eccesso di calore corporeo.

Digitopressione viso

Anche per il viso c’è un punto che si può stimolare se si vogliono perdere i chili di troppo. Si trova tra la narice e le labbra. Esercitare una pressione decisa ma non dolorosa per cinque minuti consecutivi, ripeterlo per due volte al giorno. Con questo metodo non si va a stimolare il metabolismo ma a controllare gli attacchi di fame, specialmente quelli che sono dovuti ad uno stato ansioso.

Digitopressione orecchio

Tra i cinque punti da stimolare per dimagrire abbiamo anche l’orecchio.

Questo particolare punto dell’orecchio, aiuta a controllare l’appetito. Posizionare il pollice appena dietro il lobo, e muovendolo su e giù cercare di individuare il punto dietro l’orecchio in cui vi è il massimo movimento. Una volta trovato, premere su quel punto per almeno un minuto.

Seguendo regolarmente queste tecniche di digitopressione, si può migliorare l’equilibrio del sistema digestivo mentre si controlla l’appetito.