Bill Gates, magnate di Microsoft, ha consigliato come ogni anno una breve lista di libri da non perdere. Si tratta spesso di una selezione molto varia, che va dai saggi, ai romanzi. Ce n’è per tutti i gusti e potrebbero essere anche degli ottimi spunti per dei regali intelligenti.

Gates introduce le sue scelte spiegando che questa varietà era proprio quello che cercava. C’è un libro che affronta le tematiche del movimento Black Lives Matter, ma anche letture più leggere.

I cinque libri da leggere quest’anno scelti da Bill Gates

Il primo volume è The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War. Ben Macintyre, l’autore, racconta la storia vera di Oleg Gordievsky. Un intrigo internazionale, KGB e servizi segreti inglesi con alle spalle lo scenario della Guerra fredda.

La lista dei cinque libri da leggere quest’anno scelti da Bill Gates prosegue con il saggio di David Epstein Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World. Un lavoro nel quale l’autore smonta la necessità della specializzazione precoce, spiegando che chi ha una preparazione generale possiede una marcia in più.

The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness è invece il testo che ha scelto per parlare del movimento Black Lives Matter. Michelle Alexander spiega come la responsabilità delle discriminazioni sia in alcune meccaniche politiche e sociali consolidate, più che nei comportamenti delle persone.

Chiudono la lista due opere di carattere storico

Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine, di Bijal P. Trivedi. Racconta l’evoluzione degli sviluppi medici per la cura della fibrosi cistica attraverso gli occhi dei pazienti, più che della scienza.

Infine, Erik Larson nel suo The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz, utilizza la figura del primo ministro britannico Churchill per raccontare la vita dei cittadini inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale.