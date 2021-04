I cinque libri da leggere per superare la fine di una storia d’amore e rimettere insieme un cuore spezzato

Tutti noi abbiamo vissuto il dolore della fine di una relazione. Il termine di una storia ci fa sentire soli, inadeguati e frustrati. E non c’è nulla di più naturale. E se gli amici e la famiglia non bastano a darci conforto, in nostro aiuto possono arrivare gli scrittori. Vediamo, quindi, i 5 libri da leggere per superare la fine di una storia d’amore e rimettere insieme un cuore spezzato.

Perché ci siamo lasciati, Daniel Handler

Due sedicenni vivono il loro amore durante un’età spensierata e felice. Ma, come accade nella maggior parte delle storie tra due giovani, un giorno qualcosa si rompe. Lei lo lascia e, per mettere un punto alla loro relazione, gli dona una scatola con i ricordi del tempo che hanno trascorso insieme. Il romanzo ci farà rivivere i primi sentimenti ma, al tempo stesso, ci farà capire quanto sia importante imparare dagli errori e conservare ciò che di bello c’è stato con l’altra persona.

Mangia prega ama, Elizabeth Gilbert

Italia, India e Indonesia. Ecco le tre tappe che la protagonista di questo romanzo decide di compiere dopo la fine della sua relazione. Elizabeth lascia tutto quando si rende conto che la sua storia e la sua vita non la rendono felice. E in questo lungo viaggio, avrà la possibilità di scoprire nuovamente se stessa. Ed è quello che dovremo fare noi alla fine di ogni storia. Amarci sempre di più e seguire i nostri sogni.

Cuori spezzati. Guarire dalla perdita di un amore, Ginette Paris

Il dolore visto dal punto di vista neurologico e psicologico, il recupero delle passate teorie e di una nuova consapevolezza. È questo ciò che si può percepire nel libro della Paris. Potremo, infatti, analizzare il modo in cui il cervello pensa all’amore. E capiremo, ponendo attenzione, una concezione più ampia di questo sentimento. Riusciremo a non cadere nell’ossessione per l’altro, a non vivere aspettando il ritorno e ad amare prima di tutto noi stessi.

Amori altamente pericolosi, Walter Riso

In questo libro, Walter Riso tocca dei tasti davvero delicati e sensibili per alcune persone. Nelle pagine, vedremo come l’autore affronta diverse realtà che si presentano in tantissime coppie. Si parlerà di dipendenza emotiva, di tossicità e di gelosia. E, analizzando questi sentimenti, il libro ci aiuterà a vedere il reale volto dell’amore e a staccarci da una storia che, forse, ci stava risucchiando.

Donne che amano troppo, Robin Norwood

Quando si ama tanto, si parla solo della persona con cui stiamo, secondo l’autore. Ma, se questo dovesse diventare eccessivo, forse si sta amando davvero troppo. E questo non andrà bene né per noi né per la coppia. Norwood prova ad aiutare donne che potrebbero essere finite in una relazione tossica. Mostra loro, infatti, la bellezza di un amore puro e tende loro una mano per allontanarsi dalla tossicità che stavano vivendo.

Dunque, ecco i cinque libri da leggere per superare la fine di una storia d’amore e rimettere insieme un cuore spezzato.