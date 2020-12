Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi, la Redazione di ProiezionidiBorsa presenterà una preparazione tipica del 13 dicembre in Irpinia. È noto che in questa data si celebra la festività di Santa Lucia, ricorrenza nella quale vale il detto: “Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia”.

Ora, in questa parte dell’entroterra campano, un tempo si usava condividere con la comunità e con gli animali, i cicci di Santa Lucia. Si tratta di una zuppa mista di cereali e legumi. In pratica il sacro e il profano si intrecciavano. L’offerta del cibo, consumato in compagnia, era un gesto di devozione della Santa e propiziatorio di buon auspicio per il raccolto nella stagione a venire. Ecco come preparare i cicci di Santa Lucia, la zuppa contadina della tradizione irpina da condividere nel giorno più corto che ci sia

Il giorno più lungo è il 13 o il 21 dicembre?

In realtà, si sa che la notte più lunga dell’anno, ossia il solstizio d’Inverno, è quella del 21 dicembre. Ma ci sono due motivi che spiegano il detto di cui sopra. Prima del calendario gregoriano, c’era una differenza di 10 giorni, con una quasi coincidenza della festa di Santa Lucia con il solstizio di inverno. In secondo luogo, è vero che il 13 dicembre il sole tramonta prima del 21 dicembre, quando invece la notte diventa la più lunga in quanto è invece l’alba a ritardare.

Dunque, vediamo come preparare i cicci di Santa Lucia. Sono la zuppa contadina della tradizione irpina da condividere nel giorno più corto che ci sia. Passiamo a fare la spesa.

I cicci di Santa Lucia, la zuppa contadina della tradizione irpina da condividere nel giorno più corto che ci sia. Ingredienti

a) 100 gr di grano tenero;

b) 100 gr di mais;

c) 100 gr di fagioli;

d) 100 gr di ceci;

e) 100 gr di lenticchie;

f) 100 gr di cicerchie;

g) 3 peperoni rotondi sott’aceto;

h) 3 spicchi di aglio;

i) olio evo e sale.

Prepariamo i cicci di Santa Lucia

Mettiamo anzitempo in ammollo i cereali e i legumi, per almeno 24 ore. Poi cuociamo in acqua per due ore il mais, mentre in una pentola a parte versiamo il grano tenero in acqua bollente e facciamo cuocere per due ore. Infine cuociamo anche i legumi.

Ora mondiamo i peperoni e tagliamoli a pezzetti. Poi tritiamo anche l’aglio, eliminando l’anima verde. Facciamolo rosolare in olio bollente, preferibilmente in una pentola di terracotta. A questo punto uniamo i pezzetti di peperone e facciamoli stufare per circa 30 minuti, aggiungendo eventualmente mezzo bicchiere di acqua. Infine uniamo i cereali ed i legumi, ed aggiustiamo di sale. Impiattiamo la zuppa, aggiungendo un filo di olio evo a crudo. Siamo pronti a gustare i cicci di Santa Lucia. Sono la zuppa contadina della tradizione irpina, da condividere nel giorno più corto che ci sia.

