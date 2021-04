Il congelatore insieme alla lavatrice, lavastoviglie, microonde e ormai anche all’asciugatrice sono i grandi alleati delle famiglie moderne. Questo perché prima di tutto consentono di ridurre notevolmente il tempo da dedicare alla cura della casa. E il tempo è il bene più prezioso che si ha.

Il congelatore in particolare permette di ridurre le visite al supermercato. Congelando gli alimenti ci si può facilmente organizzare in modo da andare a fare la spesa solo una volta la settimana. Inoltre, il freezer contribuisce alla riduzione degli sprechi alimentari grazie alla lunga conservazione che consente.

Ma come tutti gli elettrodomestici anche il freezer non può essere utilizzato in ogni situazione. Ecco, dunque, i cibi da non congelare mai perché potrebbero diventare pericolosi per la salute.

Gli alimenti già congelati

Come noto ricongelare un alimento dopo lo scongelamento è molto pericoloso perché aumenta i rischi di intossicazione alimentare. Il passaggio da una temperatura all’altra, infatti, favorisce e aumenta il moltiplicarsi dei batteri negli alimenti. Quando si acquista un prodotto, quindi, bisogna sapere se sia fresco o meno. Ma mentre si fa attenzione a questo aspetto per la carne o il pesce ci si dimentica che nei supermercati si annidano spesso delle insidie inaspettate. Le baguette che si acquistano nel reparto pane, ad esempio, sono spesso congelate e quindi non possono essere ricongelate a casa.

Gli alimenti ricchi di grasso o acqua

La presenza di questi due elementi nel cibo ne compromettono la conservazione alterandone non solo il sapore e la consistenza ma anche le proprietà nutritive. Questo può causare delle carenze di vitamine o nutrienti fondamentali nella dieta di ogni persona. Sono dunque bandite dal congelatore le verdure a foglia verde, i cetrioli, le cipolle, i pomodori, ma anche l’anguria l’ananas e il melone.

Le uova

Le salse a base di uova non andrebbero mai congelate. Questo perché nell’uovo aperto per realizzarle potrebbero nascondersi batteri molto pericolosi. Meglio dunque consumare fresche maionese, creme e così via. Ad ogni modo è sconsigliato congelare l’uovo perché perde la sua consistenza e sapore, così come avviene per molti altri alimenti.

Pesce non freschissimo

Il pesce è un alimento delicato che si deteriora molto facilmente. Questo porta ad un moltiplicarsi di batteri, parassiti e microrganismi vari. Per questa ragione è possibile congelare il pesce solo se freschissimo, preferibilmente nella stessa giornata della cattura.

Ecco dunque svelati i cibi da non congelare mai perché potrebbero diventare pericolosi per la salute.