Se si vuole seguire una sana alimentazione, ci sono alcuni cibi che non dovrebbero mai mancare a tavola.

Infatti per vivere bene, bisogna seguire una sana alimentazione. Assumendo quotidianamente determinati cibi, si possono prevenire e curare alcune malattie come l’Alzheimer, il Parkinson, depressione, ipertensione, alcuni tipi di tumore, malattie polmonari e cardiache.

In questo articolo, proponiamo i cibi da mangiare ogni giorno per mantenersi in forma e vivere bene e a lungo.

Ecco i cibi da mangiare ogni giorno per mantenersi in forma.

I frutti di bosco

Assumere una porzione al giorno di frutti di bosco, aiuta a prevenire il cancro, a rafforzare il sistema immunitario, a proteggere il cervello ed il fegato.

Una porzione di frutti di bosco, equivale a 1/2 tazza di frutti freschi o congelati.

Frutta fresca e secca

Sono indispensabili tre porzioni di frutta al giorno e 1/4 di tazza di frutta secca.

La frutta secca contiene una buona percentuale di grassi insaturi, ottimi per il cuore.

Un recente studio ha calcolato che, coloro che si cibano costantemente di frutta secca, vivono in media due anni in più, rispetto a quelli che non ne mangiano.

I legumi

I legumi contengono antiossidanti e aiutano ad eliminare il colesterolo. Si possono cucinare in tanti modi e sul mercato ne esiste una grande varietà.

Lo yogurt

I benefici dello yogurt per l’intestino sono molteplici. Aumenta le difese immunitarie, fa bene alla pelle e aiuta a prevenire i tumori dell’ apparato digerente.

Gli spinaci

Gli spinaci sono ricchi di Omega-3 quindi proteggono da malattie cardiache, ictus, osteoporosi e aiutano la vista.

I pomodori

Contengono i licopeni che, sono potenti antiossidanti e aiutano a prevenire tumori come quelli alla vescica, alla prostata, alla pelle, allo stomaco e al cuore.

Il cavolo e il cavolfiore

Sono tra gli ortaggi più nutrienti al mondo.

Sono dei potenti antinfiammatori, quindi aiutano a prevenire malattie come l’artrite, malattie cardiache e autoimmuni.