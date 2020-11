Le tentazioni a tavola sono tante, e spesso riuscire sempre a seguire una dieta sana ed equilibrata non è semplice. Ma ci sono fasi della vita in corrispondenza delle quali la corretta alimentazione è fondamentale per stare meglio in salute.

Per esempio, per le donne, quando si registra la fine dell’età fertile e del ciclo mestruale, bisogna fare molta attenzione all’alimentazione. E questo perché ci sono i cibi da evitare assolutamente in menopausa, o comunque da mangiare con moderazione, dalla carne ai dolciumi e passando per tutti i cibi che sono ricchi di grassi idrogenati.

Ecco i cibi da evitare assolutamente in menopausa

Nel dettaglio, i formaggi ed i latticini nella dieta per le donne in menopausa non devono mancare ma sempre e rigorosamente nelle giuste quantità. In quanto da un lato sono un’ottima fonte di calcio, ma dall’altro contengono grassi e quindi non si può esagerare. E lo stesso vale per l’assunzione di zuccheri raffinati e di dolciumi in quanto spesso per le donne in menopausa aumenta la tendenza a prendere peso. O comunque si fa più fatica a dimagrire.

Moderato deve essere inoltre il consumo di carni rosse e di cereali raffinati, mentre per quel che riguarda i grassi bisognerebbe stare alla larga da quelli idrogenati. E quindi stop in menopausa a condimenti come la panna vegetale e la margarina. Ma pure stare alla larga dalle caramelle e dalla stragrande maggioranza dei prodotti da forno confezionati. Dalle patatine in busta ai biscotti, e passando per le merendine, i crackers, i croissant, i taralli ed i grissini.

Per il regime alimentare in menopausa, inoltre, sono sconsigliate pure le bibite gassate e zuccherate. E stop tassativo al fumo ed al consumo di alcol. Così come prendere troppi caffè, nelle donne che non sono più in età fertile, può agire sulla frequenza cardiaca e può incrementare i livelli di stress. E pure gli stati di nervosismo e di irritabilità.