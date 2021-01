Il cuore è probabilmente l’organo più importante del nostro corpo. È un muscolo posto al centro della cavità toracica e la sua funzione principale è quella di pompare il sangue alle cellule, ai tessuti e agli organi del corpo umano. Mantenere un cuore sano è fondamentale, dunque, per avere una vita lunga e in salute. Ci sono numerose malattie che lo possono colpire e tutto ciò che possiamo fare è cercare di preservare la sua salute il più possibile. Per farlo è fondamentale condurre uno stile di vita sano e questo comprende fare regolare attività fisica, non fumare e seguire un’alimentazione corretta. Pertanto, vediamo insieme i cibi da assumere per mantenere un cuore sano.

Cibi di origine animale

Tra i cibi da assumere per mantenere un cuore sano, troviamo il pesce di mare, nello specifico il pesce azzurro come il tonno, le sardine, il pesce spada e le acciughe. Questa varietà di pesce è ricca di omega-3 che sono acidi grassi alleati della circolazione e del cuore. Ricco di omega-3 è anche il salmone.

È preferibile, inoltre, consumare carne bianca come quella di pollo, coniglio e tacchino rispetto a quella rossa, perché contiene un apporto di grassi minore.

Alimenti di origine vegetale

I legumi sono cibi amici del cuore perché aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna grazie alla presenza di fibre e grassi polinsaturi. Dunque, via libera a fagioli, lenticchie, ceci e soia.

Le spezie aiutano il cuore perché possono essere utilizzate in alternativa al sale che, si sa, essere dannoso per la salute. In particolare, il peperoncino è da considerare un vero e proprio alleato per la salute cardiaca.

La frutta e la verdura sono da sempre consigliate in qualsiasi dieta. In particolar modo, gli ortaggi a foglia verde sono ricchi di antiossidanti e aiutano a mantenere giovani le cellule. Per quanto riguarda la frutta, i frutti rossi sono ricchi di polifenoli antiossidanti utili a combattere problemi cardiocircolatori e danni cardiaci.

