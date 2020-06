I cibi che rinforzano il sistema immunitario. Il numero tre vi stupirà. Il corpo è come una macchina. Ed è una macchina perfetta. Ma, per farla funzionare, è necessario che sia usato il giusto carburante. Dunque, bisogna fare attenzione alle abitudini e soprattutto al cibo. Abbiamo già sottolineato come il cibo aiuti la nostra salute. La nostra alimentazione determina il benessere del nostro organismo, e non poco! Ecco perché in questo articolo vi daremo dei consigli su quali cibi mangiare per rinforzare il vostro sistema immunitario. Questo è un aspetto fondamentale, soprattutto in questo periodo, dove il nostro sistema ci può salvare dal virus.

Dunque, ecco i cibi che rinforzano il sistema immunitario. Il numero tre vi stupirà.

Aglio

L’aglio ha tantissime proprietà, e può essere usato anche al di fuori dalla tavola. Che sia per riparare vetri, per prendersi cura della propria pelle o per dormire più sereni, l’aglio ha dei benefici incredibili. In questo caso però, in cucina, la sua presenza aiuta il nostro sistema immunitario. L’allicina che rilascia quando viene schiacciato, ha infatti degli effetti antibiotici e antifungini. Gli studi dimostrano come chi mangia aglio regolarmente, soffre meno di raffreddore rispetto a chi non ne fa uso!

Tè nero

Forse nessuno aveva mai pensato al tè nero, ma questo infuso ha delle proprietà incredibile. Pare infatti che cinque tazze di questo tè al giorno, quadruplichino le forze del nostro sistema immunitario! Questo grazie alla teanina. E se proprio il tè nero non vi piace, nessuna paura. Ripiegate sul tè verde! Questi sono i primi due cibi che rafforzano il sistema immunitario. Il numero tre vi stupirà. Siete pronti?

Cibo crudo

Ebbene sì, il cibo crudo è un aiuto fondamentale per il nostro sistema immunitario. Le vitamine sono delicate e labili. La cottura del cibo, la sua immersione in acqua, il calore che sprigiona la cottura e l’esposizione alla luce, degradano le vitamine in tempi brevi. Ecco perché è preferibile scegliere cibi poco cotti o addirittura crudi. In questo modo il sistema immunitario sarà salvo!

Pesce

Del pesce invece nessuno si stupirà. Ottimo alleato per il sistema immunitario è il salmone grazie alla vitamina D. Anche i fermenti vivi possono aiutarci in questa battaglia. Se volete trovarli con facilità, mangiate yogurt probiotici!

Cioccolato

Beh, ecco una bellissima notizia per i più golosi. Il cioccolato rafforza il nostro sistema immunitario! Però, occhio, parliamo di quello fondente. Grazie alle elevate quantità di cacao, infatti, stimola i linfociti T-helper, che migliorano la reazione dell’organismo alle infezioni. In alternativa, anche le mandorle e le fragole possono darci una grossa mano!

Cavolo e lievito di birra

Questi due alimenti hanno una cosa in comune: entrambi sono ricchi di ferro, zinco e selenio. Questi minerali rafforzeranno di molto il vostro sistema immunitario!