I padroni di casa sanno quanto il loro cane sia parte integrante della famiglia. Per questo motivo dobbiamo sempre stare attenti alla sua salute e prenderci cura di lui al meglio. Questo implica soprattutto una particolare attenzione alla sua alimentazione. Nutrire il cane nel giusto modo è fondamentale per farlo crescere in salute e per preservare il suo benessere. In questo articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo spiegato che ci sono alcuni alimenti che il nostro amico a quattro zampe non dovrebbe assumere. E oggi vogliamo andare ancora più nel dettaglio. Dunque, vediamo quali sono i cibi che non dovremmo mai far mangiare al nostro cane.

Melanzane

Le melanzane sono altamente tossiche per il cane. Questo alimento, infatti, contiene solanosina, sostanza che può provocare problemi intestinali e respiratori al nostro amico e, nei casi più estremi, può portarlo alla morte. Stesso discorso vale per pomodori e patate. Meglio tenerli alla larga dal nostro Fido!

Caramelle non zuccherate

Sappiamo bene che dobbiamo tenere lontano il nostro cane dallo zucchero. Ma, a quanto pare, questo non basta. Anche le caramelle che non lo contengono, infatti, possono essere pericolose. Contengono infatti xilitolo, dolcificante che può causare al cane insufficienze epatiche, vomito e problemi seri al fegato.

E per finire, evitiamo anche le foglie di rabarbaro

Si tratta di un alimento non molto diffuso, ma è sempre meglio conoscere a fondo le questioni e sapere come comportarsi di conseguenze. Le foglie di rabarbaro possono risultare fortemente pericolose per il nostro amico a quattro zampe. Le conseguenze che può apportare questo cibo sono piuttosto serie, quindi dobbiamo seriamente fare attenzione. Il cane, assumendone in quantità eccessiva, potrebbe avere delle convulsioni che potrebbero condurre al coma o, in casi gravi, alla morte.

Dunque, ecco i cibi che non dovremmo mai far mangiare al nostro cane. Il nostro amico ci ama e ci protegge e noi dovremmo fare lo stesso con lui. Perciò dobbiamo fare attenzione a ciò che gli facciamo mangiare e dovremmo sempre consultare il veterinario per una giusta alimentazione!