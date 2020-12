Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molti alimenti hanno delle proprietà benefiche naturali che non devono essere mai sottovalutate. Per esempio, fermo restando che non sono di certo sostitutivi rispetto ad una terapia farmacologica, ecco i cibi che fanno bene ai polmoni e che aiutano la respirazione. Ovverosia quelli che, con effetti a medio e soprattutto a lungo termine, possono mantenere in salute quelli che sono per gli esseri umani degli organi vitali.

Ecco i cibi che fanno bene ai polmoni e che aiutano la respirazione

Nel dettaglio, i cibi che sono grandi alleati dei polmoni e della respirazione sono quelli che hanno delle spiccate proprietà antibatteriche, antisettiche, antibiotiche con un’azione naturale, e che sono pure ricchi di antiossidanti. Per esempio, l’aglio e la cipolla rispecchiano in pieno queste caratteristiche. E lo stesso dicasi per spezie come la curcuma che hanno delle spiccate proprietà naturali antinfiammatorie

Passando alla frutta, c’è un frutto della salute che a tavola come prodotto di stagione non dovrebbe mai mancare. Si tratta, nello specifico, dell’arancia e, in generale, degli agrumi che sono ricchi di vitamina C e di antiossidanti.

Proteggere i polmoni e la respirazione con gli alimenti che combattono lo stress ossidativo

Tra i cibi con una potente un’azione naturale antiossidante, a protezione dei polmoni e del sistema cardiovascolare, ci sono pure quelli che sono ricchi di Omega-3. Che sono degli acidi grassi essenziali che si trovano in abbondanza non solo nel pesce, ma pure nella frutta secca. Per esempio, nel salmone, nello sgombro e nel merluzzo. Ma anche nelle noci, nelle mandorle ed in alcuni semi come quelli di lino.

Tra gli altri alimenti che combattono lo stress ossidativo del corpo, inoltre, non possono non essere citate pure le carote, i cavoli, i pomodori ed i frutti di bosco. E quindi i lamponi, ribes, mirtilli neri e mirtilli rossi, ma anche le more, le amarene e le fragole di bosco.