La cucina spagnola ha tantissime ricette entrate nell’immaginario italiano. Basti solo pensare alla loro famosissima paella e a come i ristoranti spagnoli l’abbiano portata anche in Italia.

I churros, dolcetti spagnoli da strada, sono dei dolci fritti da consumare, perfetti per uno spuntino mentre si passeggia. La loro diffusione per Madrid è tale che ci sono chioschi che vendono questi dolci in modo regolare.

Somigliano alla pasta per bignè e vengono fritti in olio bollente. Si gustano con la cioccolata calda o con una salsa al latte tipo caramello, chiamata dulce de leche.

Vediamo come si possono realizzare a casa i churros, dolcetti spagnoli da strada.

Ingredienti

120 gr di burro;

due uova;

250 ml di acqua;

125 gr di farina 00;

20 gr di zucchero;

un pizzico di sale fino;

olio di semi;

zucchero per la ricopertura.

I churros, dolcetti spagnoli da strada

Mettere nel tegame l’acqua e farla scaldare, aggiungere lo zucchero e farlo sciogliere per bene. Aggiungere il pizzico di sale e il burro. Mescolare bene finché non si scioglie il burro. Aggiungere la farina a pioggia e mescolare bene con una frusta per impedire che il composto si attacchi sul fondo della padella. Far cuocere finché non si sarà formata una patina bianca sul fondo della padella.

Far raffreddare e, con l’aiuto di una planetaria o delle fruste, aggiungere le uova finché non sono ben inglobate nell’impasto. La pasta dovrà essere lucida e molto morbida.

Trasferire l’impasto in una tasca da pasticcere e riscaldare l’olio di semi.

Spremere direttamente dentro l’olio e formare dei bastoncini non più lunghi di 15 cm. Friggerli accuratamente da entrambi i lati, finché non diventano dorati.

Scolarli, tamponare l’olio in eccesso e passarli nello zucchero semolato per ricoprirli.

I churros vanno consumati caldi, accompagnati magari da una bella cioccolata calda o da una qualunque bevanda molto calda.