Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I cavoletti di Bruxelles fanno molto bene e sono buoni, anche se non tutti ci credono. Finché non li provano gratinati al forno, allora diventano semplicemente irresistibili, croccanti e appetitosi.

Proponiamo un’idea unica e speciale, perfetta per le festività natalizie.

Con pochissimi accorgimenti è adatta anche ai commensali vegetariani e vegani.

Ecco la ricetta



500 grammi di cavoletti di Bruxelles;

una cipolla;

una decina di castagne già pelate;

200 ml di besciamella;

salvia, timo, maggiorana o erbe a piacere;

sale e pepe q.b.;

noce moscata q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

un cucchiaio di burro di arachidi (facoltativo);

mandorle grattugiate oppure parmigiano grattugiato q.b.

Sbucciare la cipolla e farla a fettine. Sminuzzare finemente le erbe. Si possono usare castagne arrosto, cotte al vapore o lesse, l’importante è che siano sbucciate.

Pulire bene anche i cavoletti di Bruxelles sbollentarli in acqua bollente per circa cinque minuti. Poi scolare, sciacquare con acqua fredda per bloccare la cottura e tagliarli a metà. Nel frattempo su una padella antiaderente far sfrigolare la cipolla con un filo d’olio, poi aggiungere le castagne sbriciolate grossolanamente e infine le erbe. Far dorare per qualche minuto.

La besciamella si può preparare in anticipo o contemporaneamente. Si può realizzare anche con latte di avena o di soia e olio d’oliva, al posto di latte vaccino e burro. Il procedimento è sempre lo stesso e il risultato non delude. Consigliamo di aromatizzarla con un pizzico di noce moscata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

È ora di rendere i cavoletti di Bruxelles gratinati per le feste

Distribuire parte della besciamella sul fondo di una teglia o una pirofila e poi aggiungere i cavoletti, le castagne e le erbe. Livellarli su un solo strato, aggiungere un cucchiaio di burro d’arachidi al naturale ammorbidito e mescolare, o distribuirlo a fiocchi sulla superficie. Aggiungere la restante besciamella.

Spolverare sulla superficie un trito di mandorle e un pochino di pangrattato. Se serve, aggiungere un altro pizzico di sale, pepe e noce moscata.

Chi preferisce sapori più tradizionali può tranquillamente saltare il burro di arachidi e cospargere sulla superficie del parmigiano grattugiato al posto delle mandorle.

Infornare a 180° per circa 20 minuti e poi lasciar intiepidire qualche minuto prima di servire.

I cavoletti di Bruxelles gratinati per le feste, con castagne e cremosa besciamella sono pronti per essere gustati!