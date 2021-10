Siamo entrati nell’ultima settimana di ottobre. Quella che ci conduce alla festa più mostruosa dell’anno. Di origine pagana e celebrata quasi come una festa nazionale negli Stati Uniti, Halloween è una festività entrata ormai anche nelle nostre tradizioni.

La sera del 31 ottobre è ormai usanza organizzare feste più o meno macabre. Si preparano decorazioni a tema, si intagliano le zucche e molti si travestono. A tal proposito, ecco 3 simpatici costumi di Halloween per i nostri bambini veloci da realizzare e praticamente a costo zero.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Chi sceglie di festeggiare in casa, potrà sbizzarrirsi in cucina preparando questi gustosi e mostruosi stuzzichini.

Non mancano però le proposte per festeggiare fuori casa. Nelle prossime righe, i castelli dove trascorrere la notte di Halloween in Emilia Romagna tra misteri e leggende.

Alcuni Castelli del circuito del Ducato di Parma e Piacenza, per i giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre, hanno organizzato le “Halloween Castles Nights” e gli “Halloween Castles Days”.

I castelli dove trascorrere la notte di Halloween in Emilia Romagna tra misteri e leggende

La sera del 31 ottobre, il Castello di Rivalta, in Val Trebbia, diventa il teatro di una vicenda misteriosa. “La setta delle ombre” è una storia ricca di colpi di scena e suspense, in cui i protagonisti sono proprio i visitatori. Tra maschere di Adepti ed inquietanti Ombre, si mormora di oscuri rituali… Possibilità di partecipare all’evento con o senza cena. Inoltre, nel pomeriggio di lunedì 1° novembre, la location propone, invece, un evento dedicato ai bambini, “Il Tormento del Fantasma”.

Giallo con delitto anche al Castello di Varano De’ Melegari, in provincia di Parma. “La corte degli inganni: delitto in castello” è un intricato evento investigativo molto coinvolgente ambientato nell’antico maniero.

Personaggi misteriosi ed antiche leggende

Nel borgo medioevale di Scipione (Salsomaggiore), sulle colline parmensi, il Castello dei Marchesi Pallavicino farà da scenario, nelle serate del 29, 30 e 31 ottobre, all’evento “Halloween nel castello millenario: a lume di candela nella notte magica”. Un tour molto suggestivo tra personaggi misteriosi e l’apertura straordinaria del passaggio segreto e della prigione.

Sono previste delle visite guidate notturne alla scoperta di episodi misteriosi ed antiche leggende del borgo presso la Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC), poi, la sera del 31 ottobre. Meno inquietante “Attenti al lupo – Sweet Halloween 2021”, la proposta pensata per i bambini con sacchetto merenda incluso. In programma per sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Ancora la sera del 31, il Castello di Gropparello (PC), ospiterà “La notte delle streghe”, un percorso horror fantasy. Presso la Taverna Medievale, decorata in stile gotico, sarà possibile partecipare ad una cena in maschera.

Ed infine, sempre domenica 31 ottobre, alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) è previsto il “Tour del mistero con piccoli brividi”. Pensato per le famiglie con bambini, si tratta di un tour sotto forma di visita animata. Inoltre, durante il tour grandi e piccoli verranno accompagnati tra le varie sale del castello da due creature magiche.

Per specifiche informazioni più dettagliate, circa orari, costi, modalità di accesso ed eventuale prenotazione, si consiglia di consultare i siti delle singole strutture o il sito ufficiale dei Castelli del Ducato.