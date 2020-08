Insieme al team di Proiezionidiborsa analizzeremo i casi in cui il coniuge separato o divorziato ha diritto all’eredità. Con la fine di un matrimonio potrebbe difatti venir meno i cosiddetti diritti successori. Occorre pertanto capire quando e se al coniuge superstite spetta una quota di eredità pur a seguito di separazione o divorzio. Ciò perché fra gli eredi legittimi rientrano anzitutto quelli che hanno un legame diretto di parentela con il familiare defunto. A tal proposito potrebbe tornare utile leggere “I 3 casi in cui i nipoti hanno diritto all’eredità”.

Potrebbe darsi che il coniuge percepisca un assegno di mantenimento anche se ormai la coppia non è più in comunione di beni. Ma in caso di morte all’ex coniuge spetta comunque una parte del patrimonio del defunto? Analizziamo dunque i casi in cui il coniuge separato o divorziato ha diritto all’eredità. Conviene anzitutto chiarire che se il coniuge riceveva l’assegno di mantenimento conserva questo diritto anche dopo il decesso dell’ex coniuge. Ciò equivale a dire che gli eredi dovranno comunque continuare a garantire l’assegno divorzile in proporzione all’ammontare dei beni ereditati. In alternativa e in accordo con l’ex coniuge potranno versare in un’unica soluzione la quota che gli spetta.

I casi in cui il coniuge separato o divorziato ha diritto all’eredità

Chiariamo anzitutto che in caso di divorzio l’ex coniuge perde qualunque diritto successorio. Potrà soltanto pretendere il riconoscimento dell’assegno di mantenimento di cui sopra. Diverso il dettato legislativo nel caso di separazione perché molto dipende da quale coniuge sia responsabile della fine del matrimonio. Si parla in tali circostanze di separazione con o senza addebito quando cioè il coniuge chiede o subisce la separazione.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Secondo l’articolo 585 del Codice Civile il coniuge che subisce la separazione ha diritto all’eredità. Ciò perché la separazione senza addebito non determina la decadenza dei diritti di successione.