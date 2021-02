A causa dell’epidemia da Covid 19 purtroppo quest’anno non sarà possibile partecipare al carnevale, l’evento più colorato e vivace dell’anno, che unisce da sempre grandi e piccoli. Sperando al più presto di tornare a lanciarci coriandoli e mangiare frittelle, ammirando i giganteschi carri, oggi vi proponiamo un viaggio virtuale fra i carnevali più famosi d’Italia!

Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia non è solo uno dei carnevali più noti d’Italia, ma è anche uno dei più rinomati a livello mondiale. Per una settimana la suggestiva Venezia si trasforma in una favola in costume, a bordo di gondole, fra i canali della città. La tradizione è attestata fin dal Medioevo e prende ispirazione dagli antichi culti greci e romani. Una settimana per il popolo in cui tutto era lecito, anche grazie all’anonimato offerto dalle variopinte maschere e dagli ampi tessuti dei sontuosi abiti. Ogni anno, Venezia si riempe di tantissimi turisti di tutto il mondo, curiosi di scoprire questo incredibile spettacolo di luci, colori e magia.

Viareggio

Il Carnevale di Viareggio nasce sul finire del diciannovesimo secolo. I carpentieri navali, che costruivano imbarcazioni nel porto della città, aiutarono a realizzare gli enormi carri allegorici, che sfilavano per la vie della città. Il mare d’inverno si anima come in estate, in questa splendida cittadina del litorale toscano!

Nel cuore della pasticceria italiana più gustosa, il martedì grasso non poteva che essere festeggiato in grande stile! La peculiarità del carnevale acese sono i carri infiorati, enormi strutture addobbati con migliaia di fiori e agrumi, tipicamente siciliani. In occasione di questa festa, la cittadina prevede anche la partecipazione ad un luna park itinerante.

Non resta che pazientare un altro po’, poi torneremo a festeggiare con più gioia e consapevolezza di prima. Intanto concediamoci qualche dolce tipico , in compagnia di amici e parenti, nella sicurezza delle nostre case. I carnevali più famosi d’Italia ci aspettano il prossimo anno!