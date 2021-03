La moda cambia velocemente, ma vestirsi con stile non è solo una questione di moda. Per farlo dobbiamo capire i modelli di vestiti che ci stanno bene e avere dei capi base super versatili che stanno bene con tutto. Ecco quali sono i capi must have che non possono assolutamente mancare nel guardaroba di una donna. Un piccolo investimento su questi vestiti ci permetterà di avere il giusto outfit per ogni occasione.

Abiti

Nei nostri armadi non può mancare un abitino nero, che però si deve adattare bene alle nostre forme. Si tratta di un capo super versatile, adatto a tutte le occasioni e in grado di cambiare volto con un cambio di accessori.

Anche i jeans sono uno di quegli indumenti immancabili, ma devono calzarci davvero a pennello ed essere comodi. Evitiamo colori particolari, borchie, strappi, ecc e puntiamo su un modello semplice. I jeans andranno bene sia nelle occasioni meno formali sia in quelle più eleganti.

Una bella camicia bianca si abbina con tutto e riesce a trasmettere subito un senso di professionalità ed eleganza. Sicuramente meno chic, ma altrettanto versatile è una semplice t-shirt bianca.

In questo elenco non possiamo assolutamente dimenticarci del blazer, meglio se nero. Anche in questo caso il modello deve perfettamente adattarsi al nostro corpo.

Per l’inverno non possiamo fare a meno di un bel maglioncino in cashmere. Con il suo calore e la sua morbidezza ci permetterà di essere eleganti anche nella stagione fredda.

Immancabile per le mezze stagioni è una giacca di jeans, adatta sia alla vita di tutti i giorni sia in abbinamento a un vestitino. Anche un chiodo di pelle nero non può mancare. Infatti lo possiamo usare tranquillamente sia con un look sportivo sia per andare al lavoro sia per uscire la sera.

Borse e scarpe

I capi must have che non possono assolutamente mancare nel guardaroba di una donna. Tra le scarpe immancabili ovviamente ci sono le décolleté, meglio se con tacco che non supera i 10 cm e di colore neutro. Questo tipo di scarpa si adatta davvero a tutti i tipi di occasione formale.

Sempre rimanendo in ambito scarpe, non possiamo non possedere delle sneakers bianche. Oltre ad essere comode sono davvero perfette per essere indossate tutti i giorni.

Passiamo alle borse. Per tutti i giorni è essenziale averne una di medie-grandi dimensioni che riesca a contenere tranquillamente tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Scegliamo colori neutri e linee semplici così da poterla abbinare senza problemi.

Infine è importante avere una piccola borsetta anche per le occasioni più eleganti. Puntiamo quindi su una pochette o una clutch preziose ed eleganti in grado di arricchire qualsiasi outfit.