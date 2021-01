In questi giorni ci siamo goduti lo spettacolo di un’Italia imbiancata. Da nord a sud, la neve ha ricoperto case e montagne. Bellissimi i paesaggi, ma spesso i disagi che ne conseguono sono molti. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa daremo qualche dritta per non farci demoralizzare da neve e gelo. Rimanendo sempre al caldo!

I capi e gli accessori essenziali per affrontare neve e gelo

Quale giorno migliore per parlare di questo argomento se non quello della Giornata mondiale della Neve. Questo giorno ricade nella terza domenica di gennaio. Ed è stato istituito per insegnare a tutti il rispetto della neve. Per insegnarne la salvaguardia e preservarla per le future generazioni.

Purtroppo quest’anno non si potranno fare le classiche settimane bianche. Solo chi vive in posti montani potrà permettersi una bella escursione sulla neve. Visto che a causa della pandemia gli impianti sciistici sono chiusi. E viaggiare per turismo è vietato. Ma grazie alla nevicata di questi giorni possiamo goderci tutti una buona dose di neve. Ma cosa serve per muoversi senza problemi e non avere freddo?

Vediamolo insieme

I doposci non possono mai mancare. Gli intramontabili Moon Boot che sono un grande aiuto sia in montagna che in città. Concepiti come calzatura da indossare dopo aver sciato sono utilissimi anche in città. Aiutano a muoversi meglio su neve e ghiaccio. Facendo presa e evitando plateali scivoloni, che possono anche causare cadute gravi.

Scarponcini adatti. Meglio se da trekking. Ma vanno bene anche quelli con la suola a carrarmato. In questo modo si eviterà di scivolare. Se si prevede una piccola escursione tra la neve in montagna, bisogna procurarsi delle ciaspole. Ora ne esistono di svariati modelli. Applicabili a qualsiasi scarponcino da trekking. Si trovano tranquillamente su Amazon e in tutti i negozi di attrezzature sportive.

Per chi ha intenzione di avventurarsi nei sentieri più difficili, meglio procurarsi dei ramponi. Sono utili anche per le strade ghiacciate perché grazie a delle punte chiodate fanno presa sul ghiaccio. E anche questi sono facilmente applicabili agli scarponcini.

Per finire un bel parka imbottito. Non deve mai mancare nell’armadio. Chi è solito andare a sciare ha anche la giacca da sci imbottita. Ma un bel parka caldo andrà bene per tutti. Cappello e sciarpa vanno assolutamente messi. E non dimentichiamo i guanti, altrimenti il freddo potrebbe far venire i geloni.

Ed ecco i capi e gli accessori essenziali per affrontare neve e gelo. Senza è meglio evitare di uscire se non si vuole rischiare qualche malanno. Coprirsi è importante. E soprattutto muoversi in sicurezza per i sentieri. Se si usa l’auto, attenzione ad avere pneumatici invernali, o altrimenti montare le catene.