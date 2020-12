Evitare d’indossare alcuni capi è nell’ABC della moda. Lo stile è qualcosa di estremamente personale, è vero, ma essere al passo con i tempi e in armonia con le forme del proprio corpo è estremamente gratificante. Ecco quali sono i capi che è meglio non indossare per avere sempre un look impeccabile.

Gli errori più frequenti

Tra gli errori più ricorrenti in fatto di moda, certamente compaiono i leggings. Questi sorgono come alternative pratiche ai comunissimi pantaloni, senza però condividerne struttura ed eleganza. I leggings sono indubbiamente un capo assai pratico e ottimo da utilizzare in palestra o per stare comodi a casa. Indossarli per uscire, specialmente con maglie corte, è invece assai discutibile per la moda. Stesso discorso per i jeans che hanno una vita estremamente bassa.

In realtà, una nuova tendenza cerca di affermarsi proprio negli ultimi tempi, per riportare in voga i jeans a vita bassa. Per il momento, tuttavia, sono davvero in pochi a condividere questa tendenza tipica degli anni novanta. Mai e poi mai lasciar trasparire intimo di vario genere, specie dai jeans.

Unica eccezione? La bralette, con cui portare anche le scollature più ardite con estrema eleganza.

Altri errori di stile

Anche blazer e giacche con le toppe sono fra i capi che è meglio non indossare per avere sempre un look impeccabile. Si tratta di una tendenza di qualche anno fa che, almeno per ora, non sembra più attuale.

In fatto di scarpe, evitare i plateau se si vuol essere raffinati, nonostante rappresentino la scelta ideale in termini di comodità. La décolleté a punta (e, attenzione, da poco tempo anche la punta tonda) è sempre la scelta vincente in fatto di sobrietà.

Le calze a rete, invece, in un primo momento considerate un errore di stile, stanno tentando di riaffermarsi. Esse richiedono comunque un certo saper fare per la realizzazione di abbinamenti corretti e impeccabili. La moda è estremamente soggettiva, ma l’eleganza e il savoir-faire sono gli elementi che più fanno la differenza in termini di stile.