Con la caduta della prima neve è sempre più chiaro: l’inverno è davvero vicino. E se qualche mese fa è stato il momento di abbandonare abiti e tessuti leggeri, adesso è l’ora di cambiare tonalità di capelli. Al bando quindi riflessi estivi, onde da spiaggia e tinte che richiamano la bella stagione.

Se non si sa come donare ai capelli un look invernale, si prenda spunto dalle star come Dakota Johnson. L’attrice protagonista dei film della serie di 50 sfumature sfoggia con molta confidenza un colore che le sta benissimo: il nero liquirizia. E non c’è solo Dakota Johnson, anche altri personaggi famosi hanno scelto questo colore. Se anche noi siamo in dubbio sul fare o meno i capelli color nero liquirizia, ecco a chi stanno veramente bene.

La sfumatura liquirizia

Questo colore è molto particolare ed è un buon compromesso tra il nero corvino e il castano. Con dei riflessi glossy che illuminano il volto, il nero liquirizia racchiude in sé delle nuances viola e blu. In Italia il nero liquirizia è stato portato alla ribalta da Giulia de Lellis e dal parrucchiere Federico Fashion Style.

Ad oggi esistono diverse tonalità del colore liquirizia che non si limitano solamente al nero! Esistono infatti, anche il castano liquirizia (chiaro o scuro) e il biondo scuro liquirizia. Amatissima dalle star, questa sfumatura glossy sembra avere tutte le carte per essere uno dei colori perfetti per l’inverno 2020.

I capelli color nero liquirizia, ecco a chi stanno veramente bene

Il color nero liquirizia ha una portabilità diversa dal classico nero corvino. Quest’ultimo, infatti, è perfetto per mettere in risalto le carnagioni più chiare e gli occhi azzurri o verdi. La tonalità liquirizia, invece, sembra essere ottima per le carnagioni ambrate o dal sottotono olivastro. La nuance glossy del nero liquirizia riesce anche ad accendere gli occhi scuri. Insomma, è perfetto per i colori mediterranei! Se abbiamo paura che questo colore possa non star bene su di noi, non tiriamoci indietro e chiediamo al nostro parrucchiere di fiducia.