Tra pochi giorni sarà Natale. E tutti sono in fibrillazione. E se già in tantissimi hanno terminato i regali, c’è un altro aspetto di questa festività da sistemare. Ossia, quello del menù di Natale. Infatti, bisogna mettersi all’opera e tirar fuori delle idee originali che possano rendere la serata magica e speciale. E noi di ProiezionidiBorsa abbiamo una proposta per un dolce davvero unico. Si tratta dei cannoli di pandoro e cioccolata, un dessert perfetto per la cena natalizia che lascerà tutti a bocca aperta!

Gli ingredienti necessari per questi deliziosi cannoli

Per 8 cannoli, saranno sufficienti:

½ pandoro

60 gr di crema di cioccolato

50 gr di mascarpone

140 gr di panna liquida

zucchero a velo

20 gr di burro

E ora, bisognerà vedere come preparare i cannoli di pandoro e cioccolata, un dessert perfetto per la cena natalizia che lascerà tutti a bocca aperta!

Procedimento

Il primo passo è quello di tagliare il pandoro. Bisognerà realizzare 8 fette identiche, tutte di 1 centimetro, e pressarle con un mattarello, fino a che non avranno la metà dello spessore. Successivamente, bisognerà sciogliere il burro in una padella e mettere le fette di pandoro, fino a che non saranno tostate da ambo i lati. Questa operazione andrà fatta lentamente, con una fetta alla volta. Infatti, appena una fetta sarà tostata, andrà arrotolata intorno al cannello, che si usa tipicamente per cucinare i cannoli. Quando questa operazione sarà effettuata su tutte le fette, sarà il momento di metterle in frigo per circa un quarto d’ora.

Nell’attesa, si potrà pensare alla crema. In una ciotola, bisognerà montare la panna fresca e il mascarpone, fino a che il composto non sarà abbastanza spumoso, per poi versarlo in un sac à poche. Dopo aver ripreso i cannoli dal frigorifero e aver tolto il cannello, andranno farciti con questa crema. Al di sopra di quest’ultima, poi, sempre con un sac a pochè, bisognerà spremere la cioccolata spalmabile. E ora ricopriamo i cannoli di zucchero a velo e saranno pronti per essere serviti!

