I cani sono in grado di riconoscere il dolore e di coccolare chi ne ha bisogno

In un articolo precedente abbiamo visto il motivo per cui non ci si non ci si pentirà mai di avere un cane. Si è visto come l’empatia del cane migliori di molto la vita dei padroncini e quanto siano importanti per l’infanzia dei bambini. Adesso proveremo a capire se i cani sono anche in grado di riconoscere il dolore e, nel caso, di coccolare chi ne ha bisogno.

La natura empatica dei cani

I cani sono in grado di provare empatia nei confronti dei loro padroncini. Non a caso si dice che il cane è il migliore amico dell’uomo. I cani sono in grado di percepire anche la più piccola alterazione nell’umore dei loro padroni. In altre parole, riescono a leggere gli stati d’animo, ma soprattutto sono in grado di reagire al nostro stato emotivo in modo coerente.

Uno studio condotto dall’Università di Goldsmiths ha dimostrato che l’empatia dei cani li rende un ottimo supporto, specialmente nei momenti di crisi. Al fine di testare l’ipotesi, gli scienziati hanno utilizzato un protocollo sperimentale precedentemente usato sui neonati. Grazie al protocollo, gli studiosi hanno potuto osservare che i cani reagiscono con più frequenza a stati d’animo di tristezza o dolore. Proprio come se esprimessero preoccupazione e desiderassero donare conforto. Il dato indica due cose fondamentali: i cani non solo sono in grado di riconoscere gli stati d’animo dei loro padroni. Hanno anche la capacità di differenziarli e di offrire supporto in momenti di difficoltà, crisi, stress o depressione.

Come reagiscono davanti al dolore?

Chi ha un cane lo sa, chi non lo ha forse non ha modo di immaginarlo, ma i cani sono fondamentali per superare un momento di crisi. Quasi tutti (come è stato dimostrato dallo studio), davanti a soggetti umani addolorati e tristi, reagiscono cercando il contatto, leccando il padrone e accompagnandolo in ogni movimento. La risposta alla domanda che ci si poneva ad inizio articolo quindi è chiara: I cani sono in grado di riconoscere il dolore e di coccolare chi ne ha bisogno.