È impossibile resistere a un cane che ci guarda con occhioni amorevoli.

Non importa quale sia la sua età: quando solleva lo sguardo verso di noi con quell’atteggiamento tenero, ha sempre gli occhi di un cucciolo.

Guarda caso, i nostri amici a quattro zampe sfoderano la loro espressione più commovente quando stiamo addentando qualcosa di buono. Magari accompagnando il tutto a scodinzolii o dandoci la zampa, ma sono gli occhi quelli che ci fregano.

Il fatto che ci tocchino su un nostro punto debole non è una casualità. I cani sanno che non possiamo resistere ai loro occhi dolci, gliel’ha insegnato l’evoluzione.

Il risultato di migliaia di anni di addomesticamento

Come altre caratteristiche della specie, questa capacità è frutto dell’evoluzione e i cani la sfruttano per stabilire un migliore contatto con noi.

Lo dimostra un affascinante studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Science.

I ricercatori hanno scoperto che nel corso dell’evoluzione i cani hanno sviluppato in modo particolare alcuni muscoli facciali. Questi muscoli li rendono in grado di sollevare l’arcata sopracciliare e spalancare gli occhi, rendendoli più grandi. I lupi, antenati selvatici dei cani, non possiedono tale caratteristica.

L’importanza dello sguardo

Lo sguardo è un mezzo di comunicazione per molti animali, ma per lo più usato tra membri della stessa specie. L’addomesticamento ha reso possibile uno straordinario sviluppo di forme di comunicazione non verbale interspecifica, cioè tra specie diverse.

A noi qualche decina di migliaia di anni può sembrare un tempo enorme, ma per cambiamenti anatomici dovuti a selezione naturale è davvero poco.

Gli studiosi ipotizzano che questo particolare tratto evolutivo sia scaturito dal bisogno di consolidare il legame tra uomo e cane.

Una curiosità: quasi tutte le razze canine hanno sviluppato la struttura atta a fare gli occhioni dolci. Fa eccezione il siberian husky, che è tra le razze canine più antiche e conserva una stretta parentela con il lupo.

I cani sanno che non possiamo resistere ai loro occhi dolci, ma perché?

Ogni adattamento evolutivo ha una motivazione legata a migliori opportunità di sopravvivenza.

La storia del cane si intreccia a quella umana da migliaia di anni, 33.000 secondo studi recenti.

Nel corso del tempo i cani avrebbero sviluppato l’abilità di indurre reazioni positive nell’uomo, anche attraverso lo sguardo.

I cagnolini che ci riservano uno sguardo “innocente” o “triste” sono in grado di intenerirci.

Probabilmente è un meccanismo inconscio. Gli occhi grandi ricordano quelli di un bambino e stimolano una reazione nell’essere umano.

Ciò scatena un’istintiva preferenza e predisposizione a proteggere e prendersi cura del cucciolo.

In più, guardarsi negli occhi aumenta la produzione di ossitocina, spesso definita l’ormone dell’amore. È la stessa sostanza che stimola il legame tra un genitore e il suo bambino.

Ebbene, la medesima reazione biochimica avviene anche quando a guardarsi sono umano e canide, e in entrambe le specie.

Padroneggiando la capacità di attirare attenzione e affetto, i cani creano una connessione grazie alla quale entrambi ci sentiamo appagati e rassicurati.

Insomma, altro che “seduto” e “qui la zampa”, i cani hanno saputo fare di meglio per conquistarci!

