Meglio non comprare un bulldog inglese se si vuole un compagno di corse mattutine. Questa osservazione sottolinea una realtà che pochi padroni prendono in considerazione prima di fare un acquisto sbagliato.

Prima di scegliere il proprio cane è importante, infatti, essere consci di quali aspettative riponiamo nel nostro amico a quattro zampe. Oggi cercheremo di dare una mano ai Lettori amanti dello sport in modo che non cadano in questo errore. Vedremo, cioè quali sono i cani perfetti per tutti i padroni che amano fare sport.

Ad ogni razza il proprio padrone

In molti pensano che sia il padrone a scegliere il cane. Ebbene, ciò è solo parzialmente vero. Se, infatti, fattivamente, è una persona che compra il cane, in seguito è il nostro amico che decide a chi donare effettivamente il proprio affetto.

Per fare in modo che tutto quanto vada nel modo giusto è importante che ci sia un’affinità tra l’animale e il suo umano preferito. Questo vale particolarmente quando si cerca un cane insieme al quale correre o comunque praticare uno sport. Alcune razze canine, infatti, sono naturalmente portate per la corsa. Altre, al contrario, molto meno.

Scopriamo, allora, quali sono i cani perfetti per fare sport.

Le razze canine ideali per correre

Il cane perfetto per il padrone sportivo non deve essere soltanto veloce. Ma anche capace e volenteroso di stare al fianco al suo padrone.

Inoltre, deve possedere una capacità di resistenza tale da permettergli di stare dietro al proprio padrone senza troppa fatica.

In considerazione di tutto ciò le due razze di cani che ci sentiamo di consigliare sono l’husky e il dalmata. A ben vedere queste due razze canine hanno in comune delle insospettabili caratteristiche.

Entrambe sono utilizzate da sempre come razze da lavoro. La prima per il traino su neve. La seconda per accompagnare le carrozze. Queste mansioni hanno dotato l’husky e il dalmata di altissimi livelli di energia che saranno più che volenterosi di sfogare con il proprio umano preferito.

È però necessario fare attenzione ad un piccolo difetto di entrambe le razze. Tendono, infatti, a mostrare un carattere talvolta testardo, che ha necessità di essere ben gestito

Detto questo, abbiamo visto quali sono i cani perfetti per tutti i padroni che amano fare sport.