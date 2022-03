I cani di queste razze sono fra i più docili, affettuosi e maggiormente adottati dalle famiglie ma potrebbero avere problemi con il gatto di casa

Alcune razze canine sono spesso scelte e adottate per prime nei canili. Si tratta di razze estremamente dolci, affettuose e sono persino fra le più adottate se abbiamo neonati in casa.

Partiamo con i Beagle. È una razza di taglia medio-piccola e hanno veramente occhi che conquistano. I Beagle sono storicamente stati allevati come cani da caccia soprattutto ai conigli. Hanno sviluppato quindi un patrimonio genetico che li predispone ad inseguire gli animali piccoli. Anche se non faranno mai male al gatto domestico, il nostro gatto non apprezzerà questo atteggiamento. I Beagle sono cani molto vitali ed energici, difficilmente ne troveremo degli esemplari pigri. Se non impegnato in altre attività potrebbe dilettarsi nel giocare e dare la caccia al gatto che invece rivendicherà la propria indipendenza. Affidarsi quindi ad un addestratore per mettere d’accordo i due “re della casa”, sarà l’idea migliore.

I Levrieri

La razza dei Levrieri è particolarmente elegante e sicuramente adatta a seguire il padrone quando fa sport. Ben sappiamo che il levriero è un corridore e in passato veniva addestrato come cane da caccia per animali di piccola taglia. Questa capacità ha portato a sviluppare certe aree del proprio cervello e poco a poco sono diventate peculiarità della razza. Il nostro amico felino potrebbe quindi difficilmente adattarsi ad un animale di dimensioni ben più sviluppate che lo insegue per casa. Anche in questo caso per una pacifica convivenza occorrerebbe rivolgersi ad un professionista, soprattutto se abbiamo adottato il levriero non da cucciolo.

Jack Russel

Anche i Jack Russel sono cani che furono addestrati in Inghilterra secoli fa, proprio per cacciare la volpe. Sicuramente si tratta di un compagno fedele, giocherellone, attivo, insomma un antidepressivo canino. Il Jack Russel deve sempre avere qualcosa da fare o portare a termine altrimenti potrebbe dilettarsi con l’altro quadrupede di casa. Anche in questo il gatto potrebbe mal sopportare di esser inseguito per casa dal Jack Russel.

Pastore Maremmano

Il Maremmano è un cane da branco e pertanto addestrato nei decenni a tenere uniti i capi di un gregge o del bestiame. Anche in questo caso con gli umani è docilissimo ma l’istinto potrebbe avere il sopravvento in alcuni rarissimi casi.

Border Terrier

Come il Beagle e il Jack Russel è un cane da tana. Ciò significa che è stato per anni addestrato a scovare le lepri, le volpi e i conigli nelle loro tane. Il Bordier Terrier è un vero simpaticone con i bambini di casa e tende ad affezionarsi indissolubilmente alla famiglia che lo adotta. Un Border Terrier è un tenerone ma un po’ meno con gli altri animali domestici di piccole dimensioni: oltre al gatto, anche furetti e criceti.

