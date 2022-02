I cani ci guardano mentre fanno la cacca per questi due motivi e potrebbero entrambi sorprenderci

I proprietari dei cani se ne saranno resi conto in molte occasioni. D’altronde si tratta di un comportamento decisamente frequente. Fa parte della vita del cane ed avviene a prescindere del contesto. Può trattarsi di una passeggiata al guinzaglio nel parco cittadino. Oppure di una corsetta nel giardino che abbiamo di fronte a casa.

I cani ci guardano mentre fanno la cacca, e spesso lo fanno a lungo, senza distogliere lo sguardo. Non si tratta di un fatto casuale. E nemmeno della dimostrazione di un senso di disagio o fastidio. Potremmo infatti pensare che loro abbiano la stessa impressione di essere osservati. Eppure, ci sarebbero due ragioni più profonde per questo curioso comportamento che spesso avremo notato.

Un legame profondo

In quanto proprietari, potremmo invece tirare un sospiro di sollievo. Non si tratterebbe di un problema, per fortuna. Al contrario, potrebbe per noi rappresentare un’ottima notizia. Il cane, infatti, instaura con il padrone un legame ed un vincolo molto profondo. Questo è fatto spesso di fiducia, ricerca di approvazione e di senso di protezione reciproco. D’altronde, quella tra cane e umano rappresenta una forma di simbiosi avvenuta nel tempo. Già nei tempi preistorici i lupi si avvicinarono agli uomini capendo di poterne ottenere un beneficio. Il passare del tempo avrebbe consentito una progressiva domesticazione.

Il cane ci guarda in quei momenti perché da noi cercherebbe protezione. Si rende infatti conto di essere estremamente vulnerabile. Si tratta di un retaggio proveniente dal suo vivere nella natura. In quegli attimi un cane è semplicemente inerme. Ed un predatore ne potrebbe approfittare. La nostra vicinanza lo rassicurerebbe. Da escludere invece il senso di vergogna dovuto al timore di star sporcando un’area vietata. Infatti, questo comportamento avverrebbe anche nei cani che hanno piena libertà in ordine ai luoghi in cui espletare le proprie necessità fisiologiche.

I cani ci guardano mentre fanno la cacca per questi due motivi e potrebbero entrambi sorprenderci

Ci sarebbe poi un’ulteriore spiegazione dello sguardo posato su di noi. Non ci vuole comunicare un senso di fastidio o di vergogna. Questo d’altronde non appartiene al mondo canino. Per loro si tratta ovviamente di un fatto naturale. Però guardandoci riesce a prevedere e capire l’evoluzione della situazione. Fungiamo in un certo senso da palo in caso di pericolo. Inoltre tiene d’occhio i nostri movimenti, per capire cosa potrebbe succedere di lì a breve.

Se perdesse il contatto visivo, e noi ce ne andassimo, potrebbe avere difficoltà a ritrovarci. Sembrerebbe dunque un importante segnale di fiducia quello di mantenere il suo sguardo su di noi.

Se poi durante la passeggiata ci rendessimo conto che il cane sta sentendo freddo, ricordiamo che alcune razze potrebbero avere particolarmente bisogno di un cappottino.