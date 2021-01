Per chiunque abbia dei bambini piccoli o dei nipotini possedere un cane potrebbe non sembrare una buona idea. I telegiornali riportano spesso casi di bambini morsi da cani o eventi similari. Proprio per superare queste paure oggi scopriremo quali sono i cani buoni con i padroni e perfetti per stare insieme ai più piccoli. Iniziamo subito.

L’istinto del nostro amico a quattro zampe

I cani non sono tendenzialmente cattivi nei confronti dei bambini. Come ogni animale il nostro amico sa, infatti, di trovarsi di fronte a un essere che non comporta alcun pericolo.

Il problema si presenta quando il bambino importuna il cane o si mette a correre davanti al cane. Attraverso questi comportamenti il piccolo si comporta come una minaccia per il cane o come una possibile preda.

Questi comportamenti attivano degli istinti primordiali nel nostro amico che lo portano ad attaccare. Questi istinti sono però molto presenti in maniera molto più forte in alcune razze in confronto ad altre. Ecco perché è importante informarsi a fondo prima di comprare un cane se si hanno dei figli piccoli o dei nipotini.

I cani babysitter

In particolare, esistono due cani che sono soprannominati “cani babysitter” che sono perfetti per stare insieme ai più piccoli.

Il primo è un esemplare tutto quanto inglese con un passato abbastanza particolare. Si tratta infatti del bulldog, animale molto conosciuto al giorno d’oggi per la sua indolenza. Questo cane discende, infatti, dagli animali utilizzati nelle arene per combattere i tori. Nel corso del tempo la selezione ne ha però fatto un animale tanto buono quanto tendenzialmente pigro. Quel che è più importante è che la sua grande resistenza e bontà d’animo lo rendono un compagno perfetto per i più piccoli.

Il secondo cane da prendere in considerazione è invece il boxer. Questo animale, infatti, è tanto buono quanto atletico, e saprà fare felici tutti quanti i bambini un po’ più grandi.

Detto questo, abbiamo spiegato quali sono i cani buoni con i padroni e perfetti per stare insieme ai più piccoli.