Se abbiamo deciso di adottare un amico a quattro zampe con pedigree, avremo l’imbarazzo della scelta. Al mondo esistono centinaia di razze di cane, e sembra impossibile sapere con certezza quale sia quella più adatta a noi. È importante considerare dimensioni, carattere, necessità di cura del mantello e molti altri fattori. Ma se vogliamo un cucciolo davvero speciale, anche il colore sarà importante. Dal bianco, al nero, al fegato, all’arlecchino, il mantello dei cani può assumere quasi qualsiasi colore. Persino il blu. Proprio così, al mondo esistono diverse razze di cani blu, o che ammettono il blu come colore del mantello. Vediamone tre.

I cani blu esistono, ecco tre razze dal mantello splendido e sorprendente per avere un cucciolo speciale

Quando parliamo di colori del mantello, per blu non si intende esattamente il blu acceso del cielo. Intendiamo invece un grigio dai riflessi molto particolari, oppure un misto di bianco e nero picchiettato che fa un effetto blu. Molte razze ammettono nello standard anche il colore blu, ma ce ne sono alcune che ne hanno fatto un vero segno distintivo. I cani blu esistono, ecco tre razze dal mantello splendido e sorprendente per avere un cucciolo speciale.

Blue Lacy

Lo splendido Blue Lacy è una razza selezionata in Texas, e diffusa in tutti gli Stati Uniti. Di recente è arrivata anche in Europa. Si tratta di una razza da lavoro, impiegata tradizionalmente nei ranch texani per governare il bestiame o per la caccia. Il suo mantello è di uno splendido colore grigio blu, corto e aderente. È una razza molto attiva, intelligente e determinata. È facile da addestrare, ma specialmente i cuccioli sono molto vivaci e potrebbero essere non adatti a una famiglia con bambini.

Grand Bleu de Gascogne

Splendido cane da caccia di origine francese, il Grand Bleu de Gascogne prende il nome dal suo mantello blu. Il suo pelo è picchiettato di nero su fondo bianco, creando un effetto blu. Veniva tradizionalmente utilizzato come cane da fiuto per la caccia, e ha dei sensi molto sviluppati. Oggi è anche un ottimo cane da compagnia.

Kerry Blue Terrier

Il Kerry Blue Terrier è una razza di origine irlandese. Tradizionalmente era un cacciatore di ratti, topi e conigli, ma oggi è uno splendido cane da compagnia e da esposizione. Purtroppo, non è molto diffuso, ma il suo splendido mantello lo rende un cane dall’aspetto unico. Ha un pelo ricciuto, senza sottopelo, che richiede cure attente, perché non smette mai di crescere. Come molti terrier, ha un carattere deciso e giocherellone, e un forte istinto predatorio.

Se siamo in cerca di amico a quattro zampe più indipendente, e che possa stare da solo anche per diverse ore, ecco le tre razze di cane che soffrono meno la solitudine se passiamo tante ore fuori casa.