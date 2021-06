Non c’è un mezzo di trasporto che, come il camper, ci regala libertà di movimento. Se alcuni amano la comodità dei campeggi e delle aree di sosta, molti preferiscono viaggiare liberi. Non ci sono quindi regole su dove e quando fermarsi. In questi casi, però, ci affidiamo completamente all’autosufficienza del camper.

Tra impianto elettrico e bombola del gas, possiamo viaggiare senza attaccarci alla corrente o mangiare fuori. Ma non sempre va tutto liscio. I camperisti devono fare attenzione al frigo del camper perché in questa situazione molto comune può non funzionare facendo andare a male il cibo.

Il frigo trivalente

Molti camperisti optano per un frigo trivalente nel loro camper. Sono molti i vantaggi di questo tipo di frigorifero. Come si evince dal nome, infatti, questo frigo funziona in tre modi. I frigo trivalenti funzionano infatti sia con la corrente elettrica che a gas.

Se attacchiamo il camper a una presa esterna possiamo far funzionare il frigo con la corrente a 220v. Se invece stiamo viaggiando e vogliamo tenere il frigo fresco possiamo affidarci alla 12v del camper. Quando però ci fermiamo e non possiamo attaccare il camper alla presa elettrica, impostiamo il frigo a gas. In tutti questi casi, però, qualcosa può andare storto.

Quando non funziona

I camperisti devono fare attenzione al frigo del camper perché in questa situazione molto comune può non funzionare facendo andare a male il cibo, ma di cosa si tratta? Il frigo dei camper, infatti, funziona grazie alla presenza di una miscela di ammoniaca. Se per ottenere il raffreddamento questa miscela deve evaporare, è però in allo stato liquido nei tubi del frigo. È quindi molto importante che il camper sia parcheggiato in piano.

Una pendenza, anche non troppo marcata, può portare all’accumulo dell’ammoniaca in certe zone dei tubi. Per questa ragione il liquido non può distribuirsi e scorrere al meglio e il frigo non raffredderà. Il consiglio è quello di parcheggiare sempre più in piano possibile. In alternativa possiamo aiutarci dai tipici cunei da camper per portare in piano il camper anche se il terreno è in pendenza.