Sono esplosi da qualche anno e hanno riscosso un enorme successo. I cake pops, simpatiche caramelle di torta, sono delle varianti in stick delle torte che si preparano solitamente per le feste di compleanno.

La loro preparazione è semplicissima e si può fare anche coi bambini, per divertirsi insieme durante un pomeriggio piovoso magari.

Vediamo come preparare dei buonissimi cake pops.

Ingredienti

400 gr di pan di spagna;

4 cucchiai di marmellata di albicocca;

200 gr di cioccolato bianco;

200 gr di cioccolato fondente;

cocco rapè;

codette bianche e colorate;

granella di nocciole;

perline di zucchero colorate.

Per prima cosa bisogna procurarsi il pan di spagna. Se non lo si ha a portata di mano, andrà bene anche del plum cake avanzato o una tortina a base soffice.

In una terrina, sbriciolare la torta avanzata con le mani, stando bene attenti a eliminare l’eventuale crosta che può esserci. L’impasto dovrà essere compatto per fare delle polpettine di torta.

Aggiungere quindi la marmellata di albicocche e formare con l’aiuto di un cucchiaino delle palline non più grandi di una noce. Far rassodare le noci ottenute in frigo per circa una mezz’ora.

A parte, sciogliere a bagnomaria le cioccolate e tenerle al caldo.

Prendere le palline di torta ottenute e infilzarle con uno stecco per lecca-lecca.

Immergere quindi le palline di torta prima nella cioccolata e poi nelle varie granelle che si avranno sistemato su dei piatti da portata.

Mettere le lecca-lecca ottenute su una base di polistirolo dove si andranno a infilzare i bastoncini e far seccare bene prima di servire.

I cake pops sono un’ottima alternativa alla classica torta di compleanno che magari avanza sempre durante le feste. Con queste dosi si ottengono circa 30 caramelle che possono essere servite come meglio crediamo. E sicuramente saranno una simpatica alternativa per i bambini!