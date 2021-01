Quello che vogliamo proporre oggi è un secondo piatto vegetariano che delizierà tutti. L’ingrediente di base sono le patate dolci, un alimento ricco di fibre, vitamina A, potassio e manganese. Abbiamo deciso di utilizzare la cottura a vapore per permettere di conservare il più possibile i sali minerali che le patate dolci contengono. Inoltre, questo piatto possiede un bassissimo apporto di grassi. Cuciniamo insieme, dunque, i burger vegetali ideali per restare in forma.

Ingredienti

400 gr. di patate dolci;

30 gr. di parmigiano reggiano;

20 gr. di pangrattato;

1 uovo medio;

salvia q.b.;

rosmarino q.b.;

20 gr. di olio evo;

un cucchiaino di sale;

pepe q.b.

Preparare i burger vegetali

Per preparare i burger vegetali iniziare pelando le patate dolci. Lavarle sotto l’acqua e tagliarle a tocchetti piccoli. Prendere una pentola per la cottura a vapore e mettere un po’ d’acqua all’interno. Adagiare le patate dolci nel cestello apposito e chiudere la pentola con il coperchio. Far cuocere per circa 25 minuti e controllare, poiché le patate dovranno risultare molto morbide. Trasferirle in una ciotola capiente e schiacciarle con l’aiuto di una forchetta quando sono ancora ben calde, fino ad ottenere una purea. Tritare la salvia e il rosmarino. Aggiungere al composto pepe, salvia e rosmarino tritati e il sale. Amalgamare il tutto e aggiungere il parmigiano, il pangrattato e l’uovo facendo attenzione a rimuovere i grumi che si creano.

Formare il burger con le mani e schiacciarlo leggermente. Adagiarlo su un piano di lavoro con un po’ di pangrattato e ripetere l’operazione per i burger restanti. Prendere una padella antiaderente, ungerla con un po’ di olio e far cuocere i burger per circa 3 minuti per parte. I burger vegetali ideali per restare in forma risulteranno morbidissimi e piaceranno a grandi e piccini.

Consiglio

Nel caso in cui non si volesse utilizzare l’uovo per realizzare questi burger, è possibile sostituirlo con un cucchiaio di ricotta o formaggio spalmabile.

