I buoni conti riusciranno a spingere questo titolo azionario verso un rialzo di oltre il 70%? Su Unieuro, infatti, potrebbe essersi creata la situazione ideale in cu ii dati societari buoni sono associati a un’impostazione grafica rialzista che potrebbe portare a rialzi in doppia cifra.

Ovviamente Unieuro ha risentito degli effetti del lockdown tanto che tra marzo e a aprile i ricavi hanno registrato una perdita cumulata del 30% rispetto al medesimo bimestre 2019 mentre a maggio si è registrato un forte rimbalzo anno su anno, pari a circa il +20%. In ogni caso la perdita del trimestre è stata inferiore al consensus degli analisti. Un contributo eccezionale alle venditi di Unieuro è venuto dal commercio elettronico che, anno su anno, ha avuto un incremento di circa il 150%.

Questi numeri si traducono in un giudizio degli analisti Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa. Che ci siano spazi al rialzi si evince anche dal basso PE di Unieuro che è circa la metà rispetto a quella del settore di riferimento.

Per concludere ricordiamo quanto già scritto in passato riguardo l’investimento dell’AD nella società (Quando un manager compra azioni della propria azienda conviene comprare o scappare?)

I buoni conti riusciranno a spingere questo titolo azionario verso un rialzo di oltre il 70%? Il giudizio dell’analisi grafica e previsionale

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 28 agosto a quota 8,9 euro in ribasso dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.

La situazione sul titolo è molto chiara. Nel breve periodo la proiezione rialzista stenta a decollare tanto che sono quattordici sedute che le quotazioni non riescono a rompere al rialzo la resistenza in area 9,126 euro. D’altra parte il supporto in area 8,751 euro continua a resistere. C’è, quindi, una situazione di stallo che verrà spazzata via solo dalla rottura in chiusura di giornata di uno dei due livelli indicati.

Nel medio/lungo periodo, invece, la proiezione è saldamente rialzista e ha un potenziale rialzista di oltre il 70% visto la massima estensione del rialzo si trova in area 15,4 euro. Solo una chiusura settimanale e/o mensile inferiore a 8,5 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Ovviamente la partenza del rialzo anche sul giornaliero rafforzerebbe ancora di più lo scenario rialzista di medio/lungo periodo.