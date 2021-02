La farina di mais è un alimento molto usato nella cucina italiana ed estremamente versatile: infatti, è utilizzata sia per i piatti salati sia per i dolci. Oggi vogliamo presentare un piatto estremamente invitante: i budini di polenta dal cuore cremoso sono una delizia da provare assolutamente perché sono serviti su un letto di crema ai broccoletti e al loro interno nascondono un irresistibile ripieno al Taleggio.

Ingredienti per i budini

60 gr. di farina di mais;

350 ml. di acqua;

100 gr. di formaggio Taleggio;

200 gr. di cime di broccoletti;

20 gr. di burro;

50 ml. di panna fresca liquida;

25 gr. di parmigiano grattugiato;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare

Per preparare questi budini di polenta, è necessario far fondere il burro ed ungere con questo gli stampini. Intanto, prendere il Taleggio, togliergli la crosta, ridurlo a cubetti e lasciarlo riposare nel congelatore per circa 15 minuti. Nel frattempo, in una pentola far bollire l’acqua, salarla e versare la farina di mais a pioggia. Mescolare continuamente con un cucchiaio di legno e far cuocere finché la polenta sarà cotta: la durata dipende dal tipo di farina utilizzata. Incorporare il parmigiano grattugiato, il pepe e spegnere la fiamma. Estrarre dal congelatore i cubetti di Taleggio. Trasferire negli stampini precedentemente imburrati la polenta riempiendoli per metà e mettere un paio di dadini di Taleggio al centro di ogni pirottino. Coprire con la restante polenta e livellare la superficie con un cucchiaino. Lasciar riposare i pirottini in frigorifero e intanto preparare i broccoletti.

Preparare il letto di broccoletti

Mettere a bollire dell’acqua e, nel frattempo, pulire i broccoletti e ridurli in cime. Lavarle bene e metterle nell’acqua bollente. Aggiungere un po’ di sale e farle sbollentare per circa 5 minuti. Con l’aiuto di una schiumarola, trasferirle nel bicchiere di un frullatore aggiungendo la panna liquida fresca, il sale e il pepe. Frullare fino ad ottenere una crema omogenea e colorata.

Far cuocere e servire

Accendere il forno a 220 gradi ventilato e rivestire una teglia con carta da forno. Trasferire i pirottini dal frigorifero alla teglia ed infornarli per circa 10 minuti. Intanto, versare la crema di broccoletti in padella e farla scaldare per qualche minuto. Metterne un mestolo al centro del piatto e sfornare i budini. I budini di polenta dal cuore cremoso sono una delizia da provare assolutamente: servirli al centro del piatto sopra la crema.

