Sette giovani musicisti sono diventati il fenomeno musicale sudcoreano e mondiale del momento. La loro band va sotto il nome di BTS e i fans fanno pazzie pur di avere un titolo musicale della boy band nata nel 2013. Ma qualcosa di inimmaginabile fino a qualche giorno fa potrebbe accadere. I BTS dopo il delirio tra i fans avranno lo stesso effetto in Borsa?

Scopriamo la società Big Hit Entertainment

La società Big Hit Entertainment fondata 15 anni fa si occupa di intrattenimento e gestisce proprio questo famoso gruppo giovanile. I vertici della società sudcoreana hanno intenzione di tastare il polso dei mercati azionari sulla Borsa di Seoul. La voce dei sette ragazzi RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, sta mandando in delirio il mondo intero. Nel contempo la Big Hit Entertainment sta sondando il terreno per capitalizzare al meglio questo effetto popolare.

Il primo sbarco nei videogame

Il primo passo è lo sbarco dei fantastici 7 musicisti con il videogame Fortnite sviluppato tre anni fa da Epic Games e People Can Fly. Questo videogame ha ospitato celebri personaggi da Marshmello, Deadmau5, aKenshi Yonezu. Nomi che per i più grandi non dicono nulla ma per i più giovani è come nominare Maradona nel mondo del calcio. La band pop sudcoreana oggi sarà online in modalità Party Royale di Fortnite.

Il secondo passo il mondo della finanza

Nel contempo la Big Hit Entertainment ha intenzione di sfruttare e macinare ancora più soldi affacciandosi al mondo della finanza. Il momento è propizio. Gli investitori retail attendono nuove Ipo sul listino della Borsa di Seoul. Ma perché c’è tutta questa voglia di Ipo? Il Governo sudcoreano ha messo in campo stimoli fiscali per contrastare gli effetti della pandemia del coronavirus. Il Governo ha immesso molta liquidità riversatasi sui mercati.

La Big Hit Entertainment ha intenzione di raccogliere fino a 962,6 miliardi di won sudcoreani offrendo 7 milioni di azioni. La valutazione al momento è tra 105.000 e 135.000 won. Sul prezzo di collocamento non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali.

Dai primi approcci i BTS dopo il delirio tra i fans avranno lo stesso effetto in Borsa. Molti beniamini sono pronti a seguirli anche in questa nuova sfida.