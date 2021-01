Tra le pietanze a base di carne, i bocconcini di pollo speziati vincono a mani basse la sfida tra i secondi stuzzicanti. E questo anche perché, davvero con pochi ingredienti, la preparazione è veloce. E il risultato è eccellente così da deliziare il palato con il minimo sforzo.

Supponendo di preparare i bocconcini partendo da mezzo chilo di petto di pollo, serve giusto il pangrattato, l’olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e un mix di spezie. Per esempio, un cucchiaio di paprika dolce e mezzo cucchiaio di paprika forte. Oltre a un cucchiaio di curcuma.

Ecco perché i bocconcini di pollo speziati vincono a mani basse la sfida tra i secondi stuzzicanti

Passando alla preparazione, il pollo, ben pulito, si taglia a bastoncini mettendolo da una parte sul piano di lavoro. Mentre, dall’altra, il pangrattato è stato unito alle spezie per la panatura.

Impanare, ad uno ad uno, i bocconcini di pollo, per poi adagiarli su una teglia che si è precedentemente rivestita con carta da forno. Su forno statico preriscaldato, a 200 gradi centigradi, basteranno giusto venti minuti di cottura dopo aver condito con un filo d’olio extravergine di oliva e un pizzico di sale.

I bocconcini di pollo speziati dovranno essere serviti a tavola ben caldi. E il tutto fermo restando che, per una maggiore croccantezza, la stessa ricetta è valida pure per friggere a poco a poco i bastoncini in padella e in olio di semi caldissimo.

Come accompagnarli e la variante con i funghi

Che siano fritti o al forno, i bocconcini di pollo con la panatura speziata si possono accompagnare con salse e intingoli. Per esempio, con una salsina realizzata con la senape, con il ketchup e con lo yogurt alla greca.

Inoltre, tra le possibili varianti della ricetta, c’è pure quella dei bocconcini di pollo con i funghi e pomodorini datterini. Al riguardo la preparazione è riportata, passo dopo passo, in questo articolo.