Una ricetta superlativa che farà amare ancora di più il grana. E che può essere servito come aperitivo assieme ad un po’ di prosciutto e ad un vino frizzante. Ma sono i bocconcini di grana fritti da provare assolutamente, perché sono una vera delizia per il palato. E poi è senza dubbio una ricetta che farà fare un’ottima figura a chi la cucina.

I bocconcini di grana fritti da provare assolutamente

Ecco ora dunque la ricetta per fare i bocconcini di grana fritti. La prima cosa da fare è prendere della farina di riso e metterla in una ciotola. Poi prendere due uova e romperle all’interno della ciotola con la farina e con una forchetta amalgamare bene la farina alle uova. Dopo poco aggiungere un po’ di acqua frizzante, non naturale, e continuare ad amalgamare il tutto con una frusta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Prendere ora i bocconcini di grana e posizionarli su un piatto. Prendere l’impasto e cospargere i bocconcini. Contemporaneamente è necessario prendere una pentola e riempirla con dell’olio per friggere. Una volta che l’olio è bello caldo inserire i bocconcini nell’olio bollente per circa 2 minuti. Passati i 2 minuti prendere i bocconcini e metterli su un piatto con della carta. Non è necessario salare perché il formaggio è già abbastanza salato di suo.

Ci sono molte varianti di questa ricetta. Infatti è possibile sostituire la farina di riso con quella di semola di grano duro e al posto dell’acqua frizzante è possibile aggiungere la birra. La cucina è bella proprio per questo, perché gli ingredienti si possono cambiare e possono assecondare i gusti di chi cucina. L’importante è non esagerare con la creatività perché ci sono dei sapori che messi insieme non sono proprio ottimi. Quindi se si vogliono fare delle piccole modifiche alle ricetta si consiglia sempre di accertarsi che i sapori tra di loro funzionino.

Approfondimento

Super ricetta con melanzane ripiene al forno.