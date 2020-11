Per quanto la Russia sia molto lontana dall’Europa, le influenze culinarie provenienti dalla Francia sono state molteplici.

Vuoi perché gli zar avevano i cuochi migliori provenienti da Parigi, vuoi perché il francese era la lingua della nobiltà russa, le influenze europee sono ancora visibili in tutta la Russia.

I blinis, le crepes russe di facile realizzazione, sono un piatto che deriva da queste influenze.

Somigliano molto ai pancake americani e sono di facile realizzazione. Vengono solitamente serviti con caviale e panna acida e sono uno degli antipasti preferiti del popolo russo.

I blinis, le crepes russe di facile realizzazione, possono essere fatte se si vogliono stupire i propri ospiti con un piatto straniero.

Vediamo come.

Ingredienti

80 gr di farina;

8 gr di lievito istantaneo;

50 ml di panna fresca;

1 uovo;

100 ml di latte;

sale fino qb;

100 gr di panna acida;

2 ciuffi di aneto;

1 cucchiaio di uova di lompo a testa;

200 gr di salmone affumicato.

I blinis, le crepes russe di facile realizzazione

Per prima cosa bisogna separare le chiare dai tuorli d’uovo. Montare a neve le chiare e lasciarle da parte in una ciotola. In un’altra ciotola, montare i tuorli con il latte, la panna fresca e la farina col lievito setacciati.

Si dovrà ottenere un composto senza grumi.

Far riposare circa un’oretta per permettere al composto di amalgamarsi bene.

Aggiungere quindi le chiare stando attenti a non smontarle.

Scaldare una padella per crepes e ungerla bene affinché non si attacchino. Cuocere le crepes da entrambi i lati finché non saranno dorate e metterle da parte in un piatto da portata.

Prendere la panna acida e mescolarla all’aneto tritato. Salare e pepare il composto.

Spalmare quindi la panna acida sui blinis, mettervi un cucchiaio di uova di lompo e una fettina di salmone. Le nostre crepes russe sono pronte! Servire ben calde.