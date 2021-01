I biscotti con la pasta frolla alla nocciola che fanno impazzire grandi e piccini

Siamo abituati a vedere in tutti i supermercati una grandissima varietà di biscotti. Da quelli più conosciuti e amati a quelli meno famosi. I biscotti sono un dolce amato da tantissime persone. Perfetti da intingere nel latte caldo ma anche da mangiare secchi per uno spuntino. Siamo soliti comprarli per darli ai nostri figli o offrirli durante una merenda ai nostri cari. Ma vediamo oggi quanto è semplice fare dei biscotti con le nostre mani potendo decidere anche il gusto della pasta frolla che andremo a creare. Ecco svelata la ricetta dei biscotti con la pasta frolla alla nocciola che fanno impazzire grandi e piccini.

Gli ingredienti

300 grammi circa di farina 00;

120 grammi di nocciole tritate o di farina di nocciola;

90 grammi di zucchero a velo;

3 tuorli d’uovo;

150 grammi di burro.

Il procedimento

Utilizzare una ciotola in cui andremo a versare i 300 grammi di farina 00, la farina di nocciole o le nocciole tritate e lo zucchero a velo. Infine, aggiungere anche i 150 grammi di burro e cominciare a mescolare il tutto energicamente. Come ultimo ingrediente aggiungere i 3 tuorli d’uovo. Dobbiamo, ora, impastare cercando di ottenere un panetto il più possibile omogeneo. Lasciarlo riposare per circa un’oretta in frigo precedentemente coperto con la pellicola. Terminato il tempo necessario, possiamo andare ora a lavorare con la nostra pasta frolla. Perciò, scegliendo un piano da lavoro comodo e spazioso, andiamo a stendere il panetto per ottenere un cerchio.

La pasta frolla come molti sanno può essere utilizzata sia per creare biscotti che crostate. Per creare dei biscotti ad esempio ci servirà una formina per scegliere la forma che più preferiamo. Possiamo decidere di renderli dei quadrati, dei cerchi o anche dei cuori. Una volta datogli la giusta forma possiamo ora infornali a 180 gradi per circa una quindicina di minuti.

Ecco, perciò, svelata la ricetta dei biscotti con la pasta frolla alla nocciola che fanno impazzire grandi e piccini.