Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Durante le festività natalizie il profumo della cucina della mamma ricorda vecchie tradizioni. Una di queste, è la colazione con i biscotti con zenzero e cacao che coccolano il risveglio durante l’inverno.

Inoltre sono anche perfetti per i pomeriggi invernali insieme ad una gustosissima cioccolata calda, plaid e un ottimo film o serie tv. Il procedimento è molto semplice e veloce e occorreranno pochi ingredienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

1 uovo

190 g farina 00

80 g zucchero

80 g burro

40 g cacao amaro in polvere

1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

pizzico di sale

lievito per dolci

I biscotti che coccolano il risveglio durante l’inverno

Procedimento

Iniziare ad inserire in un mixer la farina, il cacao amaro, burro (non sciolto ma freddo fatto a pezzetti), un pizzico di sale e il cucchiaino di zenzero grattugiato precedentemente. Mischiare tutto azionando il mixer per circa 1 minuto, il tempo di distribuire bene tutti gli ingredienti e creare un impasto sabbioso.

Subito dopo, aggiungere un uovo facendolo incorporare ed il lievito per dolci. Dopo queste operazioni veloci e semplici, trasferire l’impasto ottenuto su un piano da lavoro e lavorare la pasta energicamente per qualche minuto.

Il panetto ottenuto dovrà essere avvolto in pellicola e lasciato riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Dopo aver atteso il tempo di riposa, sopra indicato, si potrà iniziare a lavorare l’impasto dando forma ai biscotti.

Prima di procedere alla fase creativa, prendere una teglia e coprirla con la carta da forno, dove verranno riposti man mano i biscotti pronti a distanza di circa 1 cm. Stendere con un mattarello l’impasto, su un piano infarinato sufficientemente, all’altezza di mezzo centimetro e iniziare a dare la forma del biscotto.

Possono aiutare gli stampi classici, ma si potrà ottenere un effetto altrettanto soddisfacente se si ritaglia il biscotto con strumenti fai da te.

Ad esempio per un omino di neve, basterà ritagliate due cerchi uno grande e uno piccolo, sovrapporli e per le mani a forma di tronchetti di legno, basterà ritagliare dei bastoncini ed applicarli.

Il classico omino di zenzero, può essere altrettanto facile riproducendolo prima su carta da forno, ritagliarla e applicandola sopra l’impasto e basterà seguire il disegno sulla carta modello.

Cuocere in forno per circa 20 minuti a 180°C. Anche i biscotti all’arancia possono essere una gustosa alternativa.