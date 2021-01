Cioccolato e menta è un connubio al quale i più golosi non possono proprio rinunciare. Oggi vogliamo unirli sotto forma di biscotto e dimostrare che i biscotti al cioccolato e menta sono un’esplosione di freschezza. Sono semplici da realizzare e noi li proponiamo in una versione con il ripieno e la glassa di copertura. Mettiamoci al lavoro.

Ingredienti per realizzare i biscotti

200 gr. di farina 00;

30 gr. di cacao amaro;

2 uova;

1 cucchiaino di essenza alla menta;

60 gr. di zucchero;

125 gr. di burro.

Ingredienti per la farcitura

100 ml. di panna fresca liquida;

1 cucchiaino di essenza alla menta;

150 gr. di cioccolato fondente.

Ingredienti per la glassa

80 gr. di cioccolato fondente;

60 gr. di burro.

Preparare i biscotti

Per preparare questi biscotti setacciare la farina, il cacao e metterli da parte in una ciotola. Aggiungere il burro ammorbidito e lo zucchero in una ciotola capiente ed usare le fruste elettriche per amalgamare gli ingredienti. A questo punto aggiungere le uova e l’essenza alla menta. Incorporare la farina e il cacao setacciati. Una volta ottenuto un impasto morbido, avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Trascorso questo lasso di tempo, prendere l’impasto e stenderlo su una superficie da lavoro infarinata. Con un mattarello, conferire all’impasto una forma tonda e ricavare, con una formina o un bicchiere del diametro di circa 5 centimetri, i biscotti. Trasferire i dischetti su una placca rivestita da carta forno e farli cuocere a 180 gradi per circa 8 minuti. È importante distanziarli bene per non farli attaccare durante la cottura. Farli raffreddare e preparare il ripieno.

Preparare la farcia e la glassa

In un pentolino, mettere la panna e portarla ad ebollizione a fuoco lento. Nel frattempo, tritare il cioccolato fondente ed aggiungerlo alla panna calda. Toglierlo dalla fiamma, mescolare fino a farlo sciogliere ed unire l’essenza alla menta. Far intiepidire il composto e farcire i biscotti con il ripieno. Intanto, preparare la glassa. Per realizzarla è sufficiente far sciogliere a bagnomaria il cioccolato e il burro e mescolare finché saranno sciolti. Far intiepidire la glassa e ricoprire i biscotti aiutandosi con un pennellino. Prima di servirli, lasciarli riposare nel frigorifero per almeno un’ora. Garantiamo che i biscotti al cioccolato e menta sono un’esplosione di freschezza.

