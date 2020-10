È tempo di cachi. Finalmente è arrivato quel momento dell’anno che tanti di noi aspettavano. Ora, possiamo gustare il nostro frutto in tranquillità e serenità. E possiamo gustarne la polpa succosa. Che sia per colazione, merenda o dopo i pasti principali, il cachi (o kaki) è sempre ben gradito. Ma molti lo evitano perché ritenuto troppo calorico. Eppure, noi del team di ProiezionidiBorsa oggi vogliamo presentarvi i benefici di un frutto che spesso non viene esaltato come dovrebbe. Vediamoli allora insieme.

La storia del cachi

Noto anche come Loto del Giappone, il cachi viene coltivato per la prima volta in Cina. Considerato l’albero delle sette virtù, arriva in Europea verso la fine del XVIII secolo. Inizialmente, si utilizzava solo come pianta ornamentale. Solo nel XIX secolo gli europei lo notarono per la bontà dei suoi frutti. Il primo esemplare in Italia risale alla fine dell’800, piantato nel famosissimo giardino di Boboli. Negli anni, si sono susseguiti diversi studi per studiare i benefici di questo frutto. E oggi vogliamo parlarvi di uno in particolare davvero interessante. Vediamo di cosa si tratta.

Riduce il colesterolo cattivo

A svelarci questa fantastica proprietà del cachi è uno studio pubblicato su Food Chemistry.

I ricercatori avrebbero infatti dimostrato la capacità del cachi di ridurre il colesterolo cattivo con degli esperimenti su topi da laboratorio. I risultati hanno evidenziato che gli antiossidanti contenuti nei cachi riducono il 20% del colesterolo. Inoltre, riducono anche il 31% del colesterolo cattivo e il 19% del valore dei trigliceridi.

Perciò, dovremmo sempre conoscere le proprietà del cibo che mangiamo per un’alimnetazione sana e variegata. E soprattutto, in questo caso, sapere esattamente i benefici di un frutto che spesso non viene esaltato come dovrebbe. Consumare cachi con intelligenza non può che farci bene!

Approfondimento

