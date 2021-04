In realtà quella di cui parleremo non è solo una dieta, ma un vero e proprio stile di vita come spiegato nell’articolo precedente.

“Dimmi che mangi e ti dirò chi sei” sembra essere lo slogan dell’alimentazione macrobiotica, che ha radici antiche e lontane.

Dimagrire è l’ultimo obiettivo di questo tipo di nutrizione, quello che importa sono i benefici di questa dieta straordinaria che stupirà tutti, per essere in sintonia con sé stessi e con la natura circostante.

Oltre alla simbologia dei cibi, ha un valore aggiunto la masticazione, l’impiego di molti liquidi anche sotto forma di zuppe e brodi. Alimenti integrali e naturali sono i veri protagonisti indiscussi che daranno i benefici di questa dieta straordinaria che stupirà tutti.

Gli alimenti da eliminare

Sono esclusi alimenti industriali, zucchero, dolci, latticini, uova, verdure solanacee, insaccati, tutti i tipi di alcolici, sale e caffè. Tutto ciò che è composto, raffinato, trattato, confezionato.

Evitare carni rosse e prediligere quelle bianche ma in maniera sempre ridotta, le proteine migliori, secondo questa dieta sono ti tipo vegetale e non animale.

I cibi nutrienti

È ammesso tutto quello che è integrale, dalla farina al riso, ma anche pesce, legumi, i cereali che la terra ci regala, alghe marine purché lavate con cura. Si consiglia di assumere frullati di frutta (no esotica) e verdura fatti in casa, tisane e infusi. Prediligere le cotture a vapore o al forno ed evitare assolutamente le fritture o preparazioni troppo composite.

Un esempio di piatto macrobiotico: hamburger vegan

Proponiamo una ricetta tipo, veloce e appetitosa da leccarsi i baffi. Gli ingredienti per preparare 8 hamburger sono:

350 gr di broccoli lessati;

25 gr di farina integrale;

una cipolla tritata;

uno spicchio d’aglio;

olio extravergine e sale marino q.b..

Saltare i broccoli con olio e aglio per insaporire, poi versare in una ciotola ed aggiungere il resto degli ingredienti. Schiacciare bene l’impasto con una forchetta e creare con le mani dei mini hamburger. Fare riposare in frigo per 30 minuti e cucinare al forno su una teglia foderata con carta forno per 15 minuti a 180°.

Ricordiamo che prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta è bene rivolgersi a medici specializzati e non improvvisare, per evitare conseguenze negative al fisico.