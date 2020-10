In Italia stanno sempre più diminuendo i matrimoni e si alza l’età media dei neo-sposi. Se molti aspettano a dire “Sì” per ragioni economiche e personali, ci sono però dei benefici dello sposarsi giovani che non ti aspetti.

Secondo diversi studi, come quelli di Glenn e colleghi del 2010, e Leher e Chen del 2013, le coppie che si sono sposate da giovani sono, in media, più felici delle altre. E non solo, da giovani è più facile sposare una persona con cui si hanno più cose in comune.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Meno vincoli per vivere i propri sogni

Le coppie che si sposano in là con gli anni rischiano di ritrovarsi intrappolate dalle loro vite. Magari un partner lavora da molti anni in una città lontana e l’altro ha già comprato una casa troppo piccola per vivere in due. Le coppie che si sposano giovani hanno, invece, la possibilità di progettare un futuro insieme che soddisfi entrambi.

Potranno trovare la ricetta perfetta per crescere insieme senza, però essere frenati l’uno dall’altro. Gli sposi più giovani, inoltre, possono trovare nel partner una fonte di ispirazione che potrebbe portarli su sentieri inesplorati. Con una persona accanto è quindi possibile avere più stimoli, fiducia in sé e una rete di supporto per fare grandi passi e scegliere il futuro dei propri sogni.

Più energia per crescere ed esplorare

Tra i benefici dello sposarsi giovani che non ti aspetti spicca sicuramente l’energia. Questa è, infatti, fondamentale per vivere insieme esperienze indimenticabili. Le coppie di età più avanzata rischiano di essere troppo stanche, o troppo assorbite dal tran-tran quotidiano, da non avere le forze di viaggiare e lanciarsi in nuove esperienze. L’energia è, inoltre, essenziale quando si vuole mettere sù famiglia.

Sposarsi giovani permette, infatti, di poter attendere qualche anno prima di avere un bambino. Anche aspettando un pò, però, la coppia sarà ancora abbastanza giovane da avere tutte le energie necessarie. Potrà così prendersi cura della casa, del lavoro e del piccolo senza arrivare troppo stremati a fine giornata.

Non parliamo, però, solo di stanchezza fisica. Anche lo stress e le tensioni mentali hanno il loro ruolo. L’entusiasmo della gioventù, tuttavia, rende più facile combattere i problemi della vita quotidiana e i ritmi pesanti che avere un bambino può comportare.