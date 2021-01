Attrici, modelle e cantanti, ma non basta. Perché in America tutto è possibile, e quindi le star si trasformano e diventano anche enterpreneur. Infatti, sono sempre di più i beauty brand delle star che fanno impazzire il mondo.

Il beauty vede un’impennata record nell’e-commerce anche durante la pandemia

Centro Studi di Cosmetica Italia ha presentato un’indagine da cui è emerso che il fatturato globale del settore cosmetico in Italia vedrà un calo dell’11,6% nel 2020. Questo dato è delineato da due fattori: uno, il mercato interno, che ha segnato un -9,3%; l’altro, l’export, che segna un calo del 15%. “Stime ben più contenute rispetto a quanto ci saremmo aspettati solo pochi mesi fa”, ha commentato Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia.

A fare, invece, un grande balzo in avanti è stato il mondo online con una crescita del +35%. Questo dimostra che nonostante l’anno in calo per quasi tutti i settori, il business della cosmesi dà prova di grande stabilità e forza. Vediamo allora i beauty brand delle star che fanno impazzire il mondo e che si trovano anche in Italia.

Kardashian-Jenner

Dato che il settore della cosmesi si presenta solido, sono sempre di più infatti i vip che vi stanno investendo. In America la vera star è Kylie Jenner con la sua linea Kylie Cosmetic, ma anche la sorella Kim Kardashian con il suo marchio KKW non è da meno.

Fenty Beauty

La cantante Rihanna ha da poco lanciato la nuova collezione della linea Fenty Beauty, con inediti blush e bronzer in crema, nuovi stick per il contouring, polveri viso illuminanti e creme luminose per il corpo.

Haus Lab

Un altro marchio molto amato dal grande pubblico è Haus Lab, il marchio beauty di Lady Gaga. Che ha appena visto il drop di 3 nuove palette per gli occhi.

Rare

L’ultimissimo brand lanciato è Rare di Selena Gomez. Il marchio infatti ha fatto il suo debutto, su Sephora, Sephora Canada, Sephora Mx e sul sito internet del brand, il 3 settembre 2020, con correttori, rossetti, ombretti e 48 tonalità di fondotinta.

