Molti si chiedono a cosa servano i bastoncini mentre si cammina. Ebbene per chi non lo sa, i bastoncini durante la camminata consentono maggiore benessere. Si tratta di una disciplina sportiva nata in Finlandia che prende il nome di Nordic Walking. Per strada, sulle spiagge, nei parchi si vedono molte persone camminare di buon passo aiutandosi con bastoncini lunghi e sottili. Con questo articolo vogliamo scoprire perché questa disciplina fa lavorare il 90% della muscolatura e viene impiegata anche nella riabilitazione vascolare e oncologica.

Uno sport per tutti

Il Nordic Walking è di facile apprendimento e perciò possono praticarlo grandi e piccini. Infatti bastano veramente poche lezioni per capire come si fa. Inoltre non è uno sport per ricchi, infatti l’attrezzatura adatta costa veramente poco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

L’equipaggiamento

Ebbene, chi ha intenzione di provare il Nordic Walking deve indossare scarpe basse con suola scolpita. I bastoncini devono essere dotati di un piccolo guanto che aiuta la mano a spingere. L’ideale è praticare l’attività tre volte a settimana per circa un’ora e mezza. Non ci sono rischi per la salute anzi fa veramente bene perché il corpo lavora entro la soglia aerobica. Inoltre il cuore non si sforza e nei muscoli non si crea acido lattico.

Lezioni di Nordic Walking

Per fare Nordic Walking vanno apprese delle regole generali molto semplici. Perciò sul territorio nazionale ci sono delle vere e proprie scuole di insegnamento capaci di insegnare il coordinamento di movimento tra braccia, gambe e piedi. Questo sport aiuta a migliorare la qualità della respirazione e a camminare in posizione eretta.

L’estensione del Nordic Walking

Chi ha voglia di osare di più può provare la nuova frontiera del Nordic Power. Questa disciplina, estensione del Nordic Walking, è più faticoso e sportivo. I bastoncini, in questo caso, hanno una zavorra dal peso fino a 500 grammi e si usano degli elastici. Dunque fare Nordic Walking genera tanti benefici. Questa disciplina è consigliata a coloro che hanno problemi di cuore, di diabete, obesità o sono affetti da morbo di Parkinson.

I bastoncini durante la camminata consentono maggiore benessere

Perciò chi ha intenzione di svolgere un allenamento completo per il proprio corpo non deve solo camminare ma anche sfruttare i bastoncini in modo da far lavorare il 90% della propria muscolatura.