Una delle domande che si ci pone, in un contesto comune, è se i bambini possono giocare nel giardino condominiale. Talvolta, possono sorgere contestazioni in merito al rumore e agli schiamazzi o alle pallonate che danneggiano i vetri delle finestre o le auto parcheggiate.

Sicché, nelle assemblee di condominio, viene sollevata la questione del divieto di giocare a pallone, da inserire, eventualmente, nel regolamento condominiale. Tuttavia, si ci chiede se, di fatto, si può vietare ai bambini di giocare nel cortile condominiale.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Oppure, se, semplicemente, possono essere stabilite delle limitazioni per aree, orari ed anche per tipo di gioco consentito, vietando, ad esempio, quelli con la palla. Sicché, nei casi controversi, è stata la giurisprudenza a chiarire cosa si può fare e cosa no, nei cortili e giardini condominiali e più in generale, nelle parti comuni.

Il regolamento condominiale

In merito alla questione sul se i bambini possono giocare nel giardino condominiale?, si può dire che, come anticipato, eventuali limitazioni possono nascere dal regolamento condominiale. Tuttavia, questo per poter incidere su siffatti diritti e facoltà, deve essere di tipo contrattuale, non assembleare.

Inoltre, la clausola che vieti di giocare nel cortile o di stazionarvi, è nulla se non approvata all’unanimità. Ciò in quanto si tratta di condizioni che comprimono la facoltà di uso della cosa comune. Di talchè, le decisioni in proposito vanno assunte con l’accordo unanime di tutti i comproprietari.

In questo senso si è anche pronunciato il Tribunale di Crotone, con una recente sentenza, ossia la n. 662 del 2020. Inoltre, detto regolamento condominiale, per essere valido ed efficace nei confronti degli acquirenti degli appartamenti, dovrà essere oggetto di specifico richiamo negli atti di compravendita dell’immobile. Ancora, addirittura, quando contiene clausole che pongono vincoli di destinazione sulle cose comuni, dovrà essere trascritto nei Registri Immobiliari.

Approfondimento

Quando vengono ridotte le spese condominiali?